https://ria.ru/20211229/miet-1765827714.html

Ученые создали новый сенсор для выявления микродоз плесени в вине

Ученые создали новый сенсор для выявления микродоз плесени в вине - РИА Новости, 29.12.2021

Ученые создали новый сенсор для выявления микродоз плесени в вине

Российские ученые вместе с зарубежными коллегами разработали биосенсор на основе графена и нуклеиновых цепочек для определения плесневых токсинов в вине... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T05:00

2021-12-29T05:00

2021-12-29T12:38

наука

национальный исследовательский университет «миэт»

зеленоград

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

вино

российский научный фонд

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские ученые вместе с зарубежными коллегами разработали биосенсор на основе графена и нуклеиновых цепочек для определения плесневых токсинов в вине. Результаты работы опубликованы в журнале Biosensors & Bioelectronics.Продукт, пораженный плесенью, нельзя употреблять в пищу, даже если убрать испорченную часть: к этому времени мицелий грибка уже пророс по всему объему и распространил микотоксины, опасные для здоровья человека и животных. Это касается и вина. Если сусло было заражено грибком, приготовленным из него напитком можно серьезно отравиться.Важно отслеживать наличие микотоксинов в вине еще до того, как оно окажется на прилавке магазина или на праздничном столе. Для этих целей традиционно используют высокоэффективную жидкостную хроматографию-масс-спектрометрию и иммуноферментный анализ, сообщил доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра "Зондовая микроскопия и нанотехнологии" Национального исследовательского университета "МИЭТ" Иван Бобринецкий."Это высокоточные методы, но довольно трудоемкие и требующие привлечения специалиста. Вино, которое производится на крупных винодельнях, постоянно проходит такую проверку, но у домашних виноделов доступа к контрольному оборудованию может не быть. Мы предложили простой в использовании, быстрый и рекордно чувствительный биосенсор для определения микотоксинов", — рассказал он.Ученые НИУ МИЭТ и Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН совместно с сербскими и американскими коллегами представили устройство на основе графеновых полевых транзисторов и аптамеров — коротких цепочек ДНК. Последние специфически связываются с наиболее встречающимся микотоксином – охратоксином А, который вырабатывают плесневые грибки из рода Аспергилл и Пеницилл.При попадании в организм это вещество нарушает работу нервной и иммунной систем, почек, печени, а при частом употреблении может вызвать развитие раковых опухолей. Большая его опасность в том, что оно не может быть обезврежено ни химической обработкой, ни нагреванием.Датчик представляет собой кремниевую подложку с металлическими дорожками. На них перенесен слой графена, а на него химически "подвешены" аптамеры. Принцип работы биосенсора основан на том, что аптамеры при связывании с охратоксином изменяют свою конфигурацию (наподобие сворачивания в спираль в цепочке ДНК). Этого оказывается достаточно, чтобы повлиять на количество путешествующих электронов в графене.В результате изменяются электрические свойства материала, что можно увидеть при помощи специальных измерительных приборов, подключенных к устройству. Чем выше концентрация определяемого вещества в образце, тем сильнее будет сигнал.Для удобства получившиеся чипы заключили в крошечные контейнеры, куда можно налить исследуемый образец — достаточно всего лишь капли. Авторы опробовали разработку на предварительно загрязненном охратоксином А красном и белом вине. Датчики смогли обнаружить рекордно низкие концентрации вещества — триллионные доли моль на литр, что на два порядка ниже допустимого значения. Сигнал появлялся уже менее чем через минуту, а в некоторых случаях – через десять секунд."Наши биосенсоры показали рекордные скорость и точность выявления охратоксина А по сравнению с другими существующими устройствами. Пробоподготовка образцов максимально проста, калибровка не требуется, а очистка чипов не представляет сложностей. Разработанный биосенсор содержит 30 графеновых датчиков. Набор аптамеров можно расширить, чтобы определять больше опасных для человека соединений за раз", — заключил Бобринецкий.Исследование выполнено при грантовой поддержке Российского научного фонда (РНФ).

https://ria.ru/20210906/mifi-1748546804.html

https://ria.ru/20210918/parazity-1750637882.html

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национальный исследовательский университет «миэт», зеленоград, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, вино, российский научный фонд, российская академия наук