https://ria.ru/20211229/mid-1766001165.html

МИД предложил Армении и Турции содействие "в любой форме"

МИД предложил Армении и Турции содействие "в любой форме" - РИА Новости, 29.12.2021

МИД предложил Армении и Турции содействие "в любой форме"

Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:22

2021-12-29T14:22

2021-12-29T15:42

армения

турция

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

андрей руденко

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.В Москве "готовы оказывать посредническое содействие в любых формах", - заявил Рудунко."При этом считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства", - подчеркнул замминистра.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.Читайте полный текст интервью на сайте >>

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армения, турция, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, андрей руденко