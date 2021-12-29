https://ria.ru/20211229/mid-1766001165.html
МИД предложил Армении и Турции содействие "в любой форме"
МИД предложил Армении и Турции содействие "в любой форме" - РИА Новости, 29.12.2021
МИД предложил Армении и Турции содействие "в любой форме"
Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:22
2021-12-29T14:22
2021-12-29T15:42
армения
турция
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
андрей руденко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.В Москве "готовы оказывать посредническое содействие в любых формах", - заявил Рудунко."При этом считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства", - подчеркнул замминистра.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.Читайте полный текст интервью на сайте >>
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армения, турция, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, андрей руденко
14:22 29.12.2021 (обновлено: 15:42 29.12.2021)
МИД предложил Армении и Турции содействие "в любой форме"
Замглавы МИД Руденко: Москва готова помогать Армении и Турции в нормализации отношений