https://ria.ru/20211229/maski-1766092136.html

В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах

В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах - РИА Новости, 29.12.2021

В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах

Ношение масок на улицах Парижа снова станет обязательным с 31 декабря из-за резкого роста числа заражений коронавирусом, сообщила в среду префектура столичной... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T23:44

2021-12-29T23:44

2021-12-29T23:44

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ПАРИЖ, 29 дек - РИА Новости. Ношение масок на улицах Парижа снова станет обязательным с 31 декабря из-за резкого роста числа заражений коронавирусом, сообщила в среду префектура столичной полиции."Начиная с пятницы, 31 декабря, ношение масок будет обязательным в общественных местах Парижа за исключением Булонского леса и заповедника Венсен", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о ношении масок как в закрытых помещениях, так и на улицах.Это обязательство распространяется на людей старше 11 лет за исключением тех, кто перемещается на личном транспорте, велосипедистов и людей, занимающихся спортом.За нарушение грозит штраф в 135 евро.Ранее министр здравоохранения Оливье Веран сообщил, что в среду во Франции выявили более 200 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, это рекорд за все время. Он также заявлял, что в скором времени штамм "омикрон" станет преобладающим во Франции.

https://ria.ru/20211229/vaktsinatsiya-1766048594.html

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765599087.html

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в мире, париж, франция, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса