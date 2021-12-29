https://ria.ru/20211229/lukashenko-1766031759.html

Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку Белоруссии

Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2021

Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за поддержку республики на фоне внешнего давления на Минск. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:32

2021-12-29T16:32

2021-12-29T17:25

белоруссия

россия

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владимир путин

александр лукашенко

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за поддержку республики на фоне внешнего давления на Минск.Он подчеркнул, что "дело не в лести". "А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба - вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются и компании российские, и правительство, и банки, идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии напомнил, что Запад уже ввел пять пакетов санкций против Минска, "поговаривают о шестом каком-то пакете". "Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", - сказал он. Лукашенко заявил, что рост ВВП Белоруссии в этом году несмотря на санкции и пандемию обусловлен прежде всего поддержкой со стороны России, а также других друзей Минска на международной арене.Лукашенко также затронул тему союзного строительства, напомнив, что в правительствах созданы рабочие группы, которые должны договоренности лидеров Белоруссии и России по углублению экономической интеграции "реализовать в законодательных актах" двух стран. "Работаем в том направлении, чтобы те контуры, которые мы обрисовали, приобрели конкретику", - констатировал он.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.

https://ria.ru/20211229/tovarooborot-1766033327.html

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"Дело не в лести" – Лукашенко выразил признательность Путину за поддержку "Дело не в лести" – Лукашенко выразил признательность Путину за поддержку 2021-12-29T16:32 true PT1M01S

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белоруссия, россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко