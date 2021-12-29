16:32 29.12.2021 (обновлено: 17:25 29.12.2021)
Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку Белоруссии
Лукашенко на встрече с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Белоруссии
C.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за поддержку республики на фоне внешнего давления на Минск.
"Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить", - отметил Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.
Он подчеркнул, что "дело не в лести". "А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба - вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются и компании российские, и правительство, и банки, идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии напомнил, что Запад уже ввел пять пакетов санкций против Минска, "поговаривают о шестом каком-то пакете". "Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", - сказал он. Лукашенко заявил, что рост ВВП Белоруссии в этом году несмотря на санкции и пандемию обусловлен прежде всего поддержкой со стороны России, а также других друзей Минска на международной арене.
Лукашенко также затронул тему союзного строительства, напомнив, что в правительствах созданы рабочие группы, которые должны договоренности лидеров Белоруссии и России по углублению экономической интеграции "реализовать в законодательных актах" двух стран. "Работаем в том направлении, чтобы те контуры, которые мы обрисовали, приобрели конкретику", - констатировал он.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.