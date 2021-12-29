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Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов
Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов - РИА Новости, 29.12.2021
Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов
Крымские отели и санатории примут более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:39
2021-12-29T12:39
2021-12-29T12:39
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республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Крымские отели и санатории примут более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко."Средняя загрузка составит 70 процентов, в целом ряде объектов она достигает 90 процентов и выше. Я думаю, порядка 300 тысяч гостей и более в период новогодних праздников мы примем", — сказал Волченко журналистам.Он добавил, что во время январских каникул на полуострове будут работать 240 средств размещения – отелей, санаториев, пансионатов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический поток в регион по итогам года составил 9,5 миллиона отдыхающих — рекорд в постсоветское время. По его словам, в 2022 году полуостров может достигнуть планки в 10 миллионов путешественников.
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отдых, республика крым, новый год, новости - туризм, сергей аксенов (политик), туристы, отели, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), праздники
Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов
Волченко: более 300 тысяч отдыхающих приедут в Крым на новогодние каникулы