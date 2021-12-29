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Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов

Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов - РИА Новости, 29.12.2021

Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов

Крымские отели и санатории примут более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:39

2021-12-29T12:39

2021-12-29T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Крымские отели и санатории примут более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко."Средняя загрузка составит 70 процентов, в целом ряде объектов она достигает 90 процентов и выше. Я думаю, порядка 300 тысяч гостей и более в период новогодних праздников мы примем", — сказал Волченко журналистам.Он добавил, что во время январских каникул на полуострове будут работать 240 средств размещения – отелей, санаториев, пансионатов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический поток в регион по итогам года составил 9,5 миллиона отдыхающих — рекорд в постсоветское время. По его словам, в 2022 году полуостров может достигнуть планки в 10 миллионов путешественников.

https://ria.ru/20211229/dolgi-1765958812.html

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