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Туризм
https://ria.ru/20211229/krym-1765971867.html
Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов
Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов - РИА Новости, 29.12.2021
Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов
Крымские отели и санатории примут более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:39
2021-12-29T12:39
туризм
отдых
республика крым
новый год
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
туристы
отели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Крымские отели и санатории примут более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко."Средняя загрузка составит 70 процентов, в целом ряде объектов она достигает 90 процентов и выше. Я думаю, порядка 300 тысяч гостей и более в период новогодних праздников мы примем", — сказал Волченко журналистам.Он добавил, что во время январских каникул на полуострове будут работать 240 средств размещения – отелей, санаториев, пансионатов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический поток в регион по итогам года составил 9,5 миллиона отдыхающих — рекорд в постсоветское время. По его словам, в 2022 году полуостров может достигнуть планки в 10 миллионов путешественников.
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отдых, республика крым, новый год, новости - туризм, сергей аксенов (политик), туристы, отели, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), праздники
12:39 29.12.2021
 
Крым на новогодних праздниках планирует принять более 300 тысяч туристов

Волченко: более 300 тысяч отдыхающих приедут в Крым на новогодние каникулы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Крымские отели и санатории примут более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
"Средняя загрузка составит 70 процентов, в целом ряде объектов она достигает 90 процентов и выше. Я думаю, порядка 300 тысяч гостей и более в период новогодних праздников мы примем", — сказал Волченко журналистам.
Он добавил, что во время январских каникул на полуострове будут работать 240 средств размещения – отелей, санаториев, пансионатов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический поток в регион по итогам года составил 9,5 миллиона отдыхающих — рекорд в постсоветское время. По его словам, в 2022 году полуостров может достигнуть планки в 10 миллионов путешественников.
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ТуризмОтдыхРеспублика КрымНовый годНовости - ТуризмСергей Аксенов (политик)туристыОтелиТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)праздники
 
 
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