https://ria.ru/20211228/krym-1765816194.html
Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году
Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году - РИА Новости, 28.12.2021
Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в Крым по итогам года достиг 9,5 миллиона человек. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:00
2021-12-28T16:00
2021-12-28T16:00
туризм
рекорды
отдых
республика крым
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
турпоток
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bc02f7413bb654efbbb20b64da81a9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в Крым по итогам года достиг 9,5 миллиона человек."Такого не было. На 20 процентов больше, чем в прошлом году", — заявил Аксенов в ходе пресс-конференции в Симферополе.Он добавил, что в 2022-м Крым надеется достигнуть планки в 10 миллионов отдыхающих.Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что за 10 месяцев этого года полуостров посетило больше 8,7 миллиона путешественников, что на 25 процентов больше рекордного за весь постсоветский период 2019 года, когда в регионе побывало около 7,43 миллиона отдыхающих.
https://ria.ru/20211228/puteshestviya-1765760262.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8995f358754f4d930658b65777d668e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рекорды, отдых, республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), турпоток, туристы, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году
Аксенов: Крым в 2021 году посетили 9,5 миллионов туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в Крым по итогам года достиг 9,5 миллиона человек.
"Такого не было. На 20 процентов больше, чем в прошлом году", — заявил Аксенов в ходе пресс-конференции в Симферополе.
Он добавил, что в 2022-м Крым надеется достигнуть планки в 10 миллионов отдыхающих.
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что за 10 месяцев этого года полуостров посетило больше 8,7 миллиона путешественников, что на 25 процентов больше рекордного за весь постсоветский период 2019 года, когда в регионе побывало около 7,43 миллиона отдыхающих.