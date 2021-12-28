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Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году

Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году - РИА Новости, 28.12.2021

Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в Крым по итогам года достиг 9,5 миллиона человек. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:00

2021-12-28T16:00

2021-12-28T16:00

туризм

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отдых

республика крым

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

турпоток

туристы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в Крым по итогам года достиг 9,5 миллиона человек."Такого не было. На 20 процентов больше, чем в прошлом году", — заявил Аксенов в ходе пресс-конференции в Симферополе.Он добавил, что в 2022-м Крым надеется достигнуть планки в 10 миллионов отдыхающих.Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что за 10 месяцев этого года полуостров посетило больше 8,7 миллиона путешественников, что на 25 процентов больше рекордного за весь постсоветский период 2019 года, когда в регионе побывало около 7,43 миллиона отдыхающих.

https://ria.ru/20211228/puteshestviya-1765760262.html

республика крым

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рекорды, отдых, республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), турпоток, туристы, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)