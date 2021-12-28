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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211228/krym-1765816194.html
Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году
Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году - РИА Новости, 28.12.2021
Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в Крым по итогам года достиг 9,5 миллиона человек. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:00
2021-12-28T16:00
туризм
рекорды
отдых
республика крым
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
турпоток
туристы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в Крым по итогам года достиг 9,5 миллиона человек."Такого не было. На 20 процентов больше, чем в прошлом году", — заявил Аксенов в ходе пресс-конференции в Симферополе.Он добавил, что в 2022-м Крым надеется достигнуть планки в 10 миллионов отдыхающих.Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что за 10 месяцев этого года полуостров посетило больше 8,7 миллиона путешественников, что на 25 процентов больше рекордного за весь постсоветский период 2019 года, когда в регионе побывало около 7,43 миллиона отдыхающих.
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рекорды, отдых, республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), турпоток, туристы, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
16:00 28.12.2021
 
Крым установил рекорд по турпотоку в 2021 году

Аксенов: Крым в 2021 году посетили 9,5 миллионов туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в Крым по итогам года достиг 9,5 миллиона человек.
"Такого не было. На 20 процентов больше, чем в прошлом году", — заявил Аксенов в ходе пресс-конференции в Симферополе.
Он добавил, что в 2022-м Крым надеется достигнуть планки в 10 миллионов отдыхающих.
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко рассказал, что за 10 месяцев этого года полуостров посетило больше 8,7 миллиона путешественников, что на 25 процентов больше рекордного за весь постсоветский период 2019 года, когда в регионе побывало около 7,43 миллиона отдыхающих.
Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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ТуризмРекордыОтдыхРеспублика КрымНовости - ТуризмСергей Аксенов (политик)турпотоктуристыТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)
 
 
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