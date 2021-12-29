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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211229/kitay-1766052437.html
Лидер цифры. Как Китай "оцифровывает" свою экономику
Лидер цифры. Как Китай "оцифровывает" свою экономику - РИА Новости, 29.12.2021
Лидер цифры. Как Китай "оцифровывает" свою экономику
В 2022 году Китай обгонит США и станет крупнейшей цифровой экономикой в мире, свидетельствуют данные экономического индекса FT-Omdia. Такой "поворотный момент"... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:53
2021-12-29T17:54
россия-китай: главное
технологии
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 29 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В 2022 году Китай обгонит США и станет крупнейшей цифровой экономикой в мире, свидетельствуют данные экономического индекса FT-Omdia. Такой "поворотный момент" в мировой экономике – результат инвестиций Китая в инфраструктуру, в частности, в развитие сетей 5G и другие технологии. По данным аналитиков, только за последние 12 месяцев в Китае общее количество подключений 5G составило 257 миллионов. Для сравнения, в США – всего 58 миллионов. Кроме того, КНР активно инвестирует в промышленную автоматизацию с помощью IoT-оборудования – так называемого интернета вещей. Согласно прогнозам, общее количество IoT-соединений в стране вырастет с 1,1 миллиарда в 2020 году до 1,7 миллиарда к 2024-му. Как Китай развивает цифровую экономику – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Цифровизация экономики"Цифровая экономика стала ключевой силой в реструктуризации мировой экономики и трансформации глобальной конкурентной среды в последние годы. Интернет, большие данные, облачные вычисления и другие технологии все больше интегрируются во все секторы экономического и социального развития". С такими словами недавно выступил перед Политбюро ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин.Он призвал к укреплению и расширению цифровой экономики Китая путем содействия глубокой интеграции цифровых технологий с реальной экономикой и использования таких технологий для преобразования традиционных отраслей и создания новых отраслей и типов бизнеса.Отметив, что цифровая экономика в Китае быстро развивалась и добилась значительных успехов после 18-го съезда КПК в 2012 году, Си Цзиньпин указал, что с начала пандемии COVID-19 цифровая экономика играет важную роль в поддержке усилий Китая по борьбе вирусом и в экономическом восстановлении.Он уверен, что в будущем Китаю необходимо стать более автономным в сфере развития технологий, самостоятельно продвигать инновации и использовать преимущества страны – социалистическую систему и огромный внутренний рынок – для продвижения цифровой экономики.Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо ускорить строительство новой инфраструктуры, чтобы создать информационную "артерию" для экономического и социального развития.С целью способствовать комплексному развитию цифровой экономики и реальной экономики, председатель КНР призвал приложить усилия по "оцифровке" производственного сектора, сектора услуг и сельского хозяйства, а также по преобразованию традиционных отраслей с помощью новых интернет-технологий.Первые в миреЦифровая экономика Китая в 2020 году оценивалась в почти 5,4 триллиона долларов, занимая второе место в мире. При этом темпы ее роста – самые быстрые в мире – на 9,6 процента в годовом исчислении. Согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в прошлом году добавленная стоимость цифровой экономики достигла 32,6 триллиона долларов в 47 странах с номинальными темпами роста в 3 процента в год.По словам директора Администрации киберпространства Китая Чжуан Жунвэня, коронакризис сделал мировую экономику хрупкой, а цифровая экономика в это непростое время стала "ключом к реализации экономического восстановления и содействию устойчивому развитию, а также новым драйвером для ускорения высококачественного развития".Китай – одна из самых продвинутых стран в мире в сфере применения электронных технологий. Электронные платежи практически полностью вытеснили использование наличных денег. Практически все товары и услуги в стране можно оплатить с помощью телефона.В то же время цифровой экономике все еще есть куда развиваться, и далеко не все работает идеально. Так, наблюдается несбалансированное развитие технологий в разных регионах и отраслях экономики. Кроме того, Китай все еще во многом зависит от иностранных изобретений и производителей. Так, некоторые базовые технологии, в том числе интегральные схемы, операционные системы, программное обеспечение зависят от импорта.У китайской цифровой экономики есть сильные и слабые стороны, и страна должна использовать все возможности, чтобы сектор стал независимым и стабильным. Об этом говорится в новом плане на 14-ю пятилетку и долгосрочных целях до 2035 года. Так, цифровая экономика в ближайшие годы должна покрывать не только сферу потребления, но и производство.Сегодня сильные стороны Китая в области цифровой экономики сосредоточены в сфере ритейла, продажи товаров и услуг. Разработчикам предстоит согласовать технические стандарты и правила использования технологий, которые позволят цифровой экономике стать всепроникающей и служить сбалансированному развитию китайского общества.
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технологии, китай, си цзиньпин
17:53 29.12.2021 (обновлено: 17:54 29.12.2021)
 

Лидер цифры. Как Китай "оцифровывает" свою экономику

© AFP 2021 / STRРабочий в Шанхае использует систему дистанционного управления, поддерживаемую технологией 5G, для управления краном, расположенным в провинции Хунань
Рабочий в Шанхае использует систему дистанционного управления, поддерживаемую технологией 5G, для управления краном, расположенным в провинции Хунань - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / STR
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МОСКВА, 29 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В 2022 году Китай обгонит США и станет крупнейшей цифровой экономикой в мире, свидетельствуют данные экономического индекса FT-Omdia. Такой "поворотный момент" в мировой экономике – результат инвестиций Китая в инфраструктуру, в частности, в развитие сетей 5G и другие технологии. По данным аналитиков, только за последние 12 месяцев в Китае общее количество подключений 5G составило 257 миллионов. Для сравнения, в США – всего 58 миллионов. Кроме того, КНР активно инвестирует в промышленную автоматизацию с помощью IoT-оборудования – так называемого интернета вещей. Согласно прогнозам, общее количество IoT-соединений в стране вырастет с 1,1 миллиарда в 2020 году до 1,7 миллиарда к 2024-му. Как Китай развивает цифровую экономику – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Цифровизация экономики

"Цифровая экономика стала ключевой силой в реструктуризации мировой экономики и трансформации глобальной конкурентной среды в последние годы. Интернет, большие данные, облачные вычисления и другие технологии все больше интегрируются во все секторы экономического и социального развития". С такими словами недавно выступил перед Политбюро ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин.
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Он призвал к укреплению и расширению цифровой экономики Китая путем содействия глубокой интеграции цифровых технологий с реальной экономикой и использования таких технологий для преобразования традиционных отраслей и создания новых отраслей и типов бизнеса.
Отметив, что цифровая экономика в Китае быстро развивалась и добилась значительных успехов после 18-го съезда КПК в 2012 году, Си Цзиньпин указал, что с начала пандемии COVID-19 цифровая экономика играет важную роль в поддержке усилий Китая по борьбе вирусом и в экономическом восстановлении.
"Уверенный рост цифровой экономики поможет Китаю продвинуть вперед создание новой парадигмы развития, будет способствовать построению модернизированной экономики и созданию новых конкурентных преимуществ страны в нынешнюю эпоху", — подчеркнул глава государства.
Он уверен, что в будущем Китаю необходимо стать более автономным в сфере развития технологий, самостоятельно продвигать инновации и использовать преимущества страны – социалистическую систему и огромный внутренний рынок – для продвижения цифровой экономики.
Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо ускорить строительство новой инфраструктуры, чтобы создать информационную "артерию" для экономического и социального развития.
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С целью способствовать комплексному развитию цифровой экономики и реальной экономики, председатель КНР призвал приложить усилия по "оцифровке" производственного сектора, сектора услуг и сельского хозяйства, а также по преобразованию традиционных отраслей с помощью новых интернет-технологий.

Первые в мире

Цифровая экономика Китая в 2020 году оценивалась в почти 5,4 триллиона долларов, занимая второе место в мире. При этом темпы ее роста – самые быстрые в мире – на 9,6 процента в годовом исчислении. Согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в прошлом году добавленная стоимость цифровой экономики достигла 32,6 триллиона долларов в 47 странах с номинальными темпами роста в 3 процента в год.
По словам директора Администрации киберпространства Китая Чжуан Жунвэня, коронакризис сделал мировую экономику хрупкой, а цифровая экономика в это непростое время стала "ключом к реализации экономического восстановления и содействию устойчивому развитию, а также новым драйвером для ускорения высококачественного развития".
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Китай – одна из самых продвинутых стран в мире в сфере применения электронных технологий. Электронные платежи практически полностью вытеснили использование наличных денег. Практически все товары и услуги в стране можно оплатить с помощью телефона.
В то же время цифровой экономике все еще есть куда развиваться, и далеко не все работает идеально. Так, наблюдается несбалансированное развитие технологий в разных регионах и отраслях экономики. Кроме того, Китай все еще во многом зависит от иностранных изобретений и производителей. Так, некоторые базовые технологии, в том числе интегральные схемы, операционные системы, программное обеспечение зависят от импорта.
У китайской цифровой экономики есть сильные и слабые стороны, и страна должна использовать все возможности, чтобы сектор стал независимым и стабильным. Об этом говорится в новом плане на 14-ю пятилетку и долгосрочных целях до 2035 года. Так, цифровая экономика в ближайшие годы должна покрывать не только сферу потребления, но и производство.
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Сегодня сильные стороны Китая в области цифровой экономики сосредоточены в сфере ритейла, продажи товаров и услуг. Разработчикам предстоит согласовать технические стандарты и правила использования технологий, которые позволят цифровой экономике стать всепроникающей и служить сбалансированному развитию китайского общества.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииКитайСи Цзиньпин
 
 
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