https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766066319.html

Хованскому запретили пользоваться интернетом

Хованскому запретили пользоваться интернетом - РИА Новости, 29.12.2021

Хованскому запретили пользоваться интернетом

Блогеру Юрию Хованскому в рамках "запрета определенных действий" нельзя пользоваться интернетом и телефоном и ходить на массовые мероприятия. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:50

2021-12-29T18:50

2021-12-29T18:50

происшествия

интернет

блогер

санкт-петербург

россия

юрий хованский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Блогеру Юрию Хованскому в рамках "запрета определенных действий" нельзя пользоваться интернетом и телефоном и ходить на массовые мероприятия.Куйбышевский районный суд Петербурга в среду постановил выпустить Хованского из СИЗО под "запрет определенных действий" в рамках дела об оправдании терроризма. Из изолятора его должны выпустить сегодня же.Как следует из решения суда, до 8 января блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую причиной уголовного дела.Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления; использовать телефон и интернет (за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб).Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Соблюдать один из этих запретов он начал сразу же после суда – не стал отвечать на вопросы прессы.Разрешили Хованскому общаться с близкими родственниками и сожительницей. К 8 января суд примет новое решение о мере пресечения.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766027667.html

https://ria.ru/20211221/khovanskiy-1764804628.html

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происшествия, интернет, блогер, санкт-петербург, россия, юрий хованский