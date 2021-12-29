https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766051541.html
Петербургский суд выпустил блогера Хованского из СИЗО
Петербургский суд выпустил блогера Хованского из СИЗО - РИА Новости, 29.12.2021
Петербургский суд выпустил блогера Хованского из СИЗО
Куйбышевский районный суд постановил выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО под "запрет определенных действий", передает корреспондент РИА Новости. Согласно... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:50
2021-12-29T17:50
2021-12-29T18:34
санкт-петербург
происшествия
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Куйбышевский районный суд постановил выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО под "запрет определенных действий", передает корреспондент РИА Новости. Согласно решению суда, из изолятора его выпустят сегодня же.За смягчение меры пресечения выступило следствие: там заявили, что у блогера изъяли загранпаспорт и лишили возможности "уничтожить доказательство" – вероятно, саму видеозапись, где он исполняет оскорбительную песню.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело возбудили по статье "Оправдание терроризма" из-за песни о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Блогеру грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом ликвидировали всех террористов и освободили большинство заложников.По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20211112/khovanskiy-1758777571.html
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Блогер Хованский выслушал постановление суда о смягчении меры пресечения
Блогер Хованский выслушал постановление суда о смягчении меры пресечения
2021-12-29T17:50
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санкт-петербург, происшествия, юрий хованский
17:50 29.12.2021 (обновлено: 18:34 29.12.2021)
Петербургский суд выпустил блогера Хованского из СИЗО
Суд выпустил обвиняемого в пропаганде терроризма блогера Хованского из СИЗО