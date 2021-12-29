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https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766027667.html
Следователь объяснил изменение меры пресечения блогеру Хованскому
Следователь объяснил изменение меры пресечения блогеру Хованскому - РИА Новости, 29.12.2021
Следователь объяснил изменение меры пресечения блогеру Хованскому
Следователь в суде Санкт-Петербурга объяснил, почему настаивает на смягчении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому: его загранпаспорт у следствия, отпали... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:16
2021-12-29T16:31
происшествия
юрий хованский
санкт-петербург
мовсар бараев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Следователь в суде Санкт-Петербурга объяснил, почему настаивает на смягчении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому: его загранпаспорт у следствия, отпали основания полагать, что он сможет "уничтожить доказательство".В среду в Куйбышевском райсуде города проходит заседание по ходатайству следствия об изменении меры пресечения Хованскому на запрет определённых действий."Поскольку обстоятельства... об избрании в отношении Хованского меры пресечения в виде заключения под стражу до настоящего времени изменились и отпали, органы следствия полагают, что имеется достаточно оснований для изменения меры пресечения на запрет определенных действий. Его загранпаспорт при материалах дела, при этом учитывается сложная эпидемиологическая ситуация, а также установленные ограничения на въезд и выезд, что исключает возможность скрыться", - заявил следователь.Кроме того, следствие больше не беспокоится о том, что "Хованский может уничтожить доказательство, так как УФСБ обеспечило сохранению цифровой информации".Следователь объяснил суть ходатайства. На Хованского будет возложена обязанность своевременно являться по вызову следователя, будет запрещено: выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, подходить к квартире на Пушкинской, 14, ближе чем на 300 метров (там совершено предполагаемое преступление).Также ему предлагается запретить посещать массовые развлекательные и культурные мероприятия, отправлять и получать почту, пользоваться связью и интернетом, за исключение ЧС и связи со следствием, общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников.В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
https://ria.ru/20211221/khovanskiy-1764804628.html
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происшествия, юрий хованский, санкт-петербург, мовсар бараев
16:16 29.12.2021 (обновлено: 16:31 29.12.2021)
 
Следователь объяснил изменение меры пресечения блогеру Хованскому

Следователь: оснований полагать, что Хованский сможет уничтожить доказательства, нет

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВидеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ
Видеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Следователь в суде Санкт-Петербурга объяснил, почему настаивает на смягчении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому: его загранпаспорт у следствия, отпали основания полагать, что он сможет "уничтожить доказательство".
В среду в Куйбышевском райсуде города проходит заседание по ходатайству следствия об изменении меры пресечения Хованскому на запрет определённых действий.
"Поскольку обстоятельства... об избрании в отношении Хованского меры пресечения в виде заключения под стражу до настоящего времени изменились и отпали, органы следствия полагают, что имеется достаточно оснований для изменения меры пресечения на запрет определенных действий. Его загранпаспорт при материалах дела, при этом учитывается сложная эпидемиологическая ситуация, а также установленные ограничения на въезд и выезд, что исключает возможность скрыться", - заявил следователь.
Кроме того, следствие больше не беспокоится о том, что "Хованский может уничтожить доказательство, так как УФСБ обеспечило сохранению цифровой информации".
Видеоблогер Юрий Хованский
10 августа, 14:25
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Следователь объяснил суть ходатайства. На Хованского будет возложена обязанность своевременно являться по вызову следователя, будет запрещено: выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, подходить к квартире на Пушкинской, 14, ближе чем на 300 метров (там совершено предполагаемое преступление).
Также ему предлагается запретить посещать массовые развлекательные и культурные мероприятия, отправлять и получать почту, пользоваться связью и интернетом, за исключение ЧС и связи со следствием, общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.
Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников.
В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 19:50
Защита блогера Хованского пожаловалась в ЕСПЧ на незаконность ареста
 
ПроисшествияЮрий ХованскийСанкт-ПетербургМовсар Бараев
 
 
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