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Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому
Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому - РИА Новости, 29.12.2021
Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому
Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, с 8 января,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:04
2021-12-29T13:18
происшествия
санкт-петербург
россия
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, с 8 января, сообщили в объединённой пресс-служба судов Санкт-Петербурга."Следствие просит изменить меру Юрию Хованскому с 8 января", - говорится в сообщении.Заседание в Куйбышевском райсуде по ходатайству следствия об изменении меры пресечения Хованскому на запрет определённых действий назначено на сегодня на 15.00. В первой половине дня в суд пришло сообщение о "минировании" с требованием выпустить Хованского.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет, из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20211103/bloger-1757613741.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, юрий хованский
13:04 29.12.2021 (обновлено: 13:18 29.12.2021)
 
Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому

Следствие попросило с 8 января изменить меру пресечения блогеру Хованскому

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, с 8 января, сообщили в объединённой пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Следствие просит изменить меру Юрию Хованскому с 8 января", - говорится в сообщении.
Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Заседание в Куйбышевском райсуде по ходатайству следствия об изменении меры пресечения Хованскому на запрет определённых действий назначено на сегодня на 15.00. В первой половине дня в суд пришло сообщение о "минировании" с требованием выпустить Хованского.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась. Уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет, из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
Видеоблогер Юрий Хованский
10 августа, 14:25
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЮрий Хованский
 
 
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