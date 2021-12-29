https://ria.ru/20211229/kazn-1765941536.html

В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни в России

В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни в России - РИА Новости, 29.12.2021

В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни в России

Смертная казнь затрагивает больше морально-нравственные аспекты, чем правовые, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:52

2021-12-29T09:52

2021-12-29T10:53

общество

валерий зорькин

совет федерации рф

андрей клишас

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Смертная казнь затрагивает больше морально-нравственные аспекты, чем правовые, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни. Об этом он написал в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл". По мнению Зорькина, многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, "насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку".Он напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996-го. Имя казненного официально не оглашалось.

https://ria.ru/20211222/kazn-1764831302.html

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общество, валерий зорькин, совет федерации рф, андрей клишас, россия