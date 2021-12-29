09:52 29.12.2021 (обновлено: 10:53 29.12.2021)
В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни в России
Сенатор Клишас: вопрос о смертной казни больше морально-нравственный, чем правовой
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Смертная казнь затрагивает больше морально-нравственные аспекты, чем правовые, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет", — добавил он.
Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни. Об этом он написал в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл".
По мнению Зорькина, многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, "насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку".
Он напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель.
Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996-го. Имя казненного официально не оглашалось.
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