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Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу
Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу - РИА Новости, 29.12.2021
Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту РФ Владимиру Путину в честь Нового РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:39
2021-12-29T15:39
новый год — 2022
общество
санкт-петербург
вологодская область
великий устюг
владимир путин
дед мороз
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту РФ Владимиру Путину в честь Нового года.Ранее Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал гражданский иск Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года и исполнить мечты, а заодно выплатить 10 миллионов рублей компенсации. Как сообщали в пресс-служба судов региона, в поданных документах не оказалось списка подарков и заветных желаний."Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб", - написал Мирзоев на своей странице во "ВКонтакте". Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.На итоговой пресс-конференции Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга.
https://ria.ru/20211223/spor-1765168834.html
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санкт-петербург
вологодская область
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общество, санкт-петербург, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз
15:39 29.12.2021
 
Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу

Петербургский юрист Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок Путину

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаснеженная Дворцовая набережная в Санкт-Петербурге
Заснеженная Дворцовая набережная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту РФ Владимиру Путину в честь Нового года.
Ранее Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал гражданский иск Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года и исполнить мечты, а заодно выплатить 10 миллионов рублей компенсации. Как сообщали в пресс-служба судов региона, в поданных документах не оказалось списка подарков и заветных желаний.
Главный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 16:15Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
В Вологде пообещали не дать в обиду Деда Мороза, на которого подали в суд
"Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб", - написал Мирзоев на своей странице во "ВКонтакте". Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.
На итоговой пресс-конференции Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга.
Участники забега Дедов Морозов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 19:03Новый год — 2022
В Петербурге стартовал забег Дедов Морозов
 
Новый год — 2022ОбществоСанкт-ПетербургВологодская областьВеликий УстюгВладимир ПутинДед Мороз
 
 
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