https://ria.ru/20211229/isk-1766019859.html

Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу

Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу - РИА Новости, 29.12.2021

Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту РФ Владимиру Путину в честь Нового РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:39

2021-12-29T15:39

2021-12-29T15:39

новый год — 2022

общество

санкт-петербург

вологодская область

великий устюг

владимир путин

дед мороз

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту РФ Владимиру Путину в честь Нового года.Ранее Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал гражданский иск Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года и исполнить мечты, а заодно выплатить 10 миллионов рублей компенсации. Как сообщали в пресс-служба судов региона, в поданных документах не оказалось списка подарков и заветных желаний."Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб", - написал Мирзоев на своей странице во "ВКонтакте". Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.На итоговой пресс-конференции Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга.

https://ria.ru/20211223/spor-1765168834.html

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санкт-петербург

вологодская область

великий устюг

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общество, санкт-петербург, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз