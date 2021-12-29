Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу
Петербургский юрист Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок Путину
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаснеженная Дворцовая набережная в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту РФ Владимиру Путину в честь Нового года.
Ранее Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал гражданский иск Мирзоева к АО "Дед Мороз", в котором юрист из Петербурга просит выдать ему подарки за 23 года и исполнить мечты, а заодно выплатить 10 миллионов рублей компенсации. Как сообщали в пресс-служба судов региона, в поданных документах не оказалось списка подарков и заветных желаний.
"Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб", - написал Мирзоев на своей странице во "ВКонтакте". Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.
На итоговой пресс-конференции Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и "напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам". Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга.
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