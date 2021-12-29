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Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
Россия предложила заключить международное соглашение по интернету - РИА Новости, 29.12.2021
Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
Москва предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T05:05
2021-12-29T05:05
2021-12-29T10:33
в мире
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.Дипломат подчеркнул, что соглашение окажется эффективным только при условии его принятия всеми государствами.По его словам, эту проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает "самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ".Читайте полный текст интервью >>
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в мире, технологии, интернет, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов
05:05 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
Замглавы МИД Сыромолотов: РФ предложила заключить международное соглашение по интернету