https://ria.ru/20211229/internet-1765928857.html

Россия предложила заключить международное соглашение по интернету

Россия предложила заключить международное соглашение по интернету - РИА Новости, 29.12.2021

Россия предложила заключить международное соглашение по интернету

Москва предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T05:05

2021-12-29T05:05

2021-12-29T10:33

в мире

технологии

интернет

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег сыромолотов

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.Дипломат подчеркнул, что соглашение окажется эффективным только при условии его принятия всеми государствами.По его словам, эту проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает "самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211223/putin-1765095357.html

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в мире, технологии, интернет, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов