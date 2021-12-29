https://ria.ru/20211229/idlib-1765937258.html
В МИД указали на дестабилизацию ситуации в Идлибе террористами
В МИД указали на дестабилизацию ситуации в Идлибе террористами - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД указали на дестабилизацию ситуации в Идлибе террористами
Москва указывает на дестабилизирующий фактор радикальных группировок в Идлибе, а также присутствие ячеек ИГ* и "Аль-Каиды"* в Сирии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:14
2021-12-29T09:14
2021-12-29T10:38
война в сирии
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
аль-каида
исламское государство
олег сыромолотов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва указывает на дестабилизирующий фактор радикальных группировок в Идлибе, а также присутствие ячеек ИГ* и "Аль-Каиды"* в Сирии, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Ситуация в антитерроре по-прежнему остается весьма напряженной. Непростое положение дел сохраняется в Сирии и Ираке, где основными дестабилизирующими факторами являются удержание радикальными группировками Идлибской зоны деэскалации и присутствие ячеек ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, - указал он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок.* Террористические организации, запрещенные в России.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), аль-каида, исламское государство, олег сыромолотов
09:14 29.12.2021 (обновлено: 10:38 29.12.2021)
В МИД указали на дестабилизацию ситуации в Идлибе террористами
Дипломат Сыромолотов: радикальные группировки дестабилизируют ситуацию в Идлибе