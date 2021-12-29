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Более 1,5 тысячи человек получили "дальневосточный гектар" в собственность

Более 1,5 тысячи человек получили "дальневосточный гектар" в собственность - РИА Новости, 29.12.2021

Более 1,5 тысячи человек получили "дальневосточный гектар" в собственность

Более 1,5 тысячи человек уже получили "дальневосточный гектар" в собственность, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:25

2021-12-29T12:25

2021-12-29T12:25

экономика

юрий трутнев

дальний восток

дальневосточный гектар

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек уже получили "дальневосточный гектар" в собственность, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.В интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер рассказал, что за время работы программы уже 98,7 тысячи человек получили "дальневосточный гектар"."Полторы тысячи уже прошли необходимый период освоения и получили гектар в собственность – 1554 человека, насколько я помню", - сказал он.Вице-премьер добавил, что программа будет улучшаться, на заседании правительства рассматривался законопроект о введении ряда механизмов, которые улучшат возможность строительства на этих участках."Будем продолжать работу над этой программой. Уверен в том, что ее еще можно улучшать", - уточнил он.Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/arktika-1738965530.html

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экономика, юрий трутнев, дальний восток, дальневосточный гектар, россия