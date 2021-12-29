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Туризм
https://ria.ru/20211229/dolgi-1765958812.html
Невыездные россияне могут погасить долги в аэропорту и попасть за рубеж
Невыездные россияне могут погасить долги в аэропорту и попасть за рубеж - РИА Новости, 29.12.2021
Невыездные россияне могут погасить долги в аэропорту и попасть за рубеж
Россияне, имеющие временный запрет на выезд за рубеж из-за долгов, могут получить отмену ограничений даже в аэропорту уже через два часа после погашения... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:46
2021-12-29T11:46
туризм
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
новости - туризм
туристы
долги
туризм
аэропорты
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россияне, имеющие временный запрет на выезд за рубеж из-за долгов, могут получить отмену ограничений даже в аэропорту уже через два часа после погашения задолженности, однако все же лучше не рисковать и оплачивать заранее, рассказал РИА Новости заместитель председателя Общественного совета ФССП России Владимир Гуреев.По его словам, еще несколько лет назад погасить, например, задолженность в самом аэропорту за пару часов до вылета было невозможно. "Но в настоящее время благодаря тому, что между ФССП и пограничной службой ФСБ России налажено электронное взаимодействие, сроки снятия временного ограничения на выезд значительно сократились. Поэтому сейчас на данную процедуру в среднем требуется два часа", — сказал он.При этом эксперт отметил, что гарантировать такие сроки нельзя, потому что возможны определенные сбои в работе электронной системы, и задержки. "Но в целом за сутки снятие ограничений происходит", — добавил Гуреев.Он также рассказал, что тем гражданам, которые имеют возможность получать извещения от ФССП через Госуслуги, могут приходить автоматические уведомления о постановлениях и в праздники, если вынесены они были еще в будние дни.Ранее в ФССП напомнили о необходимости заблаговременно погасить долги, чтобы без проблем улететь за границу на новогодние праздники. Кроме того, в Службе рассказали, что запрет на выезд из страны может быть установлен из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях – и в десять тысяч рублей. Также в ФССП рассказали, что на 1 декабря в отношении россиян действует порядка 4,6 миллиона постановлений о временном запрете.
https://ria.ru/20211227/shtrafy-1765638480.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), новости - туризм, туристы, долги, туризм, аэропорты
11:46 29.12.2021
 
Невыездные россияне могут погасить долги в аэропорту и попасть за рубеж

Невыездные россияне могут погасить долги даже в аэропорту, чтобы попасть за границу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник службы безопасности с собакой у зоны паспортного контроля нового международного аэропорта в Жуковском в Московской области
Сотрудник службы безопасности с собакой у зоны паспортного контроля нового международного аэропорта в Жуковском в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россияне, имеющие временный запрет на выезд за рубеж из-за долгов, могут получить отмену ограничений даже в аэропорту уже через два часа после погашения задолженности, однако все же лучше не рисковать и оплачивать заранее, рассказал РИА Новости заместитель председателя Общественного совета ФССП России Владимир Гуреев.
По его словам, еще несколько лет назад погасить, например, задолженность в самом аэропорту за пару часов до вылета было невозможно.
"Но в настоящее время благодаря тому, что между ФССП и пограничной службой ФСБ России налажено электронное взаимодействие, сроки снятия временного ограничения на выезд значительно сократились. Поэтому сейчас на данную процедуру в среднем требуется два часа", — сказал он.
При этом эксперт отметил, что гарантировать такие сроки нельзя, потому что возможны определенные сбои в работе электронной системы, и задержки. "Но в целом за сутки снятие ограничений происходит", — добавил Гуреев.
Он также рассказал, что тем гражданам, которые имеют возможность получать извещения от ФССП через Госуслуги, могут приходить автоматические уведомления о постановлениях и в праздники, если вынесены они были еще в будние дни.
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Ранее в ФССП напомнили о необходимости заблаговременно погасить долги, чтобы без проблем улететь за границу на новогодние праздники. Кроме того, в Службе рассказали, что запрет на выезд из страны может быть установлен из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях – и в десять тысяч рублей. Также в ФССП рассказали, что на 1 декабря в отношении россиян действует порядка 4,6 миллиона постановлений о временном запрете.
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Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга
 
ТуризмФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Новости - ТуризмтуристыДолгиТуризмАэропорты
 
 
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