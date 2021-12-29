https://ria.ru/20211229/dolgi-1765958812.html

Невыездные россияне могут погасить долги в аэропорту и попасть за рубеж

Невыездные россияне могут погасить долги в аэропорту и попасть за рубеж - РИА Новости, 29.12.2021

Невыездные россияне могут погасить долги в аэропорту и попасть за рубеж

Россияне, имеющие временный запрет на выезд за рубеж из-за долгов, могут получить отмену ограничений даже в аэропорту уже через два часа после погашения... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:46

2021-12-29T11:46

2021-12-29T11:46

туризм

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

новости - туризм

туристы

долги

туризм

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147284/62/1472846245_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_9f53299cb7d09e7228e90a0e66b52d6c.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россияне, имеющие временный запрет на выезд за рубеж из-за долгов, могут получить отмену ограничений даже в аэропорту уже через два часа после погашения задолженности, однако все же лучше не рисковать и оплачивать заранее, рассказал РИА Новости заместитель председателя Общественного совета ФССП России Владимир Гуреев.По его словам, еще несколько лет назад погасить, например, задолженность в самом аэропорту за пару часов до вылета было невозможно. "Но в настоящее время благодаря тому, что между ФССП и пограничной службой ФСБ России налажено электронное взаимодействие, сроки снятия временного ограничения на выезд значительно сократились. Поэтому сейчас на данную процедуру в среднем требуется два часа", — сказал он.При этом эксперт отметил, что гарантировать такие сроки нельзя, потому что возможны определенные сбои в работе электронной системы, и задержки. "Но в целом за сутки снятие ограничений происходит", — добавил Гуреев.Он также рассказал, что тем гражданам, которые имеют возможность получать извещения от ФССП через Госуслуги, могут приходить автоматические уведомления о постановлениях и в праздники, если вынесены они были еще в будние дни.Ранее в ФССП напомнили о необходимости заблаговременно погасить долги, чтобы без проблем улететь за границу на новогодние праздники. Кроме того, в Службе рассказали, что запрет на выезд из страны может быть установлен из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях – и в десять тысяч рублей. Также в ФССП рассказали, что на 1 декабря в отношении россиян действует порядка 4,6 миллиона постановлений о временном запрете.

https://ria.ru/20211227/shtrafy-1765638480.html

https://ria.ru/20211229/dolg-1765929700.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), новости - туризм, туристы, долги, туризм, аэропорты