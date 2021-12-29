Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211229/dolg-1765929700.html
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга - РИА Новости, 29.12.2021
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга
Временное ограничение на выезд за пределы России может быть установлено из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях — и в десять тысяч рублей,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T05:54
2021-12-29T10:35
туризм
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745024377_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_f7bdb1212df129661dbf6f4e868c5216.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Временное ограничение на выезд за пределы России может быть установлено из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях — и в десять тысяч рублей, рассказали в ФССП в канун новогодних праздников.При этом есть и исключения. Так, временный запрет на выезд могут установить из-за долга в десять тысяч рублей — по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступлений.Также стоит учитывать, что если гражданин не погасил задолженность за два месяца со дня окончания срока для добровольного исполнения, то пристав может вынести постановление даже при задолженности от десяти тысяч руб.Желающим отправиться за границу на новогодние праздники в ФССП напомнили о необходимости проверить свои долги и погасить их.При этом по состоянию на 1 декабря действовало 4,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника, уточнили приставы.В ФССП добавили, что узнать о наличии задолженности можно на сайте ведомства с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" и в мобильном приложении "ФССП России".Кроме того, получить информацию о вынесенном ограничении на выезд за пределы России должники могут с помощью сервиса ФССП России "Ход исполнительного производства" на портале госуслуг.
https://ria.ru/20211101/dolgi-1757138163.html
https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745024377_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_8da96c994f21d099bf73648f4f24dfab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, новости - туризм
05:54 29.12.2021 (обновлено: 10:35 29.12.2021)
 
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга

ФССП: должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга в десять тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Временное ограничение на выезд за пределы России может быть установлено из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях — и в десять тысяч рублей, рассказали в ФССП в канун новогодних праздников.

"Размер задолженности по исполнительным документам, при наличии которого может быть установлено временное ограничение, составляет 30 тысяч рублей. Размер долга распространяется на все категории выданных судами или являющихся судебными актами исполнительных документов имущественного характера", — сказали в ведомстве.

При этом есть и исключения. Так, временный запрет на выезд могут установить из-за долга в десять тысяч рублей — по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступлений.
Также стоит учитывать, что если гражданин не погасил задолженность за два месяца со дня окончания срока для добровольного исполнения, то пристав может вынести постановление даже при задолженности от десяти тысяч руб.
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 03:24Туризм
В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Желающим отправиться за границу на новогодние праздники в ФССП напомнили о необходимости проверить свои долги и погасить их.
"Накануне новогодних праздников во избежание негативных ситуаций при пересечении государственной границы Российской Федерации ФССП России рекомендует заблаговременно проверить информацию о наличии задолженности и произвести своевременную оплату", — сказали в ведомстве.
При этом по состоянию на 1 декабря действовало 4,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника, уточнили приставы.

В ФССП добавили, что узнать о наличии задолженности можно на сайте ведомства с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" и в мобильном приложении "ФССП России".

Кроме того, получить информацию о вынесенном ограничении на выезд за пределы России должники могут с помощью сервиса ФССП России "Ход исполнительного производства" на портале госуслуг.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 21:01
Как узнать долги по налогам: через ФНС, "Госуслуги", по ИНН
 
ТуризмОбществоФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран