https://ria.ru/20211229/dolg-1765929700.html
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга - РИА Новости, 29.12.2021
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга
Временное ограничение на выезд за пределы России может быть установлено из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях — и в десять тысяч рублей,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T05:54
2021-12-29T05:54
2021-12-29T10:35
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Временное ограничение на выезд за пределы России может быть установлено из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях — и в десять тысяч рублей, рассказали в ФССП в канун новогодних праздников.При этом есть и исключения. Так, временный запрет на выезд могут установить из-за долга в десять тысяч рублей — по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступлений.Также стоит учитывать, что если гражданин не погасил задолженность за два месяца со дня окончания срока для добровольного исполнения, то пристав может вынести постановление даже при задолженности от десяти тысяч руб.Желающим отправиться за границу на новогодние праздники в ФССП напомнили о необходимости проверить свои долги и погасить их.При этом по состоянию на 1 декабря действовало 4,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника, уточнили приставы.В ФССП добавили, что узнать о наличии задолженности можно на сайте ведомства с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" и в мобильном приложении "ФССП России".Кроме того, получить информацию о вынесенном ограничении на выезд за пределы России должники могут с помощью сервиса ФССП России "Ход исполнительного производства" на портале госуслуг.
https://ria.ru/20211101/dolgi-1757138163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, новости - туризм
05:54 29.12.2021 (обновлено: 10:35 29.12.2021)
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга
ФССП: должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга в десять тысяч рублей
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Временное ограничение на выезд за пределы России
может быть установлено из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях — и в десять тысяч рублей, рассказали в ФССП
в канун новогодних праздников.
"Размер задолженности по исполнительным документам, при наличии которого может быть установлено временное ограничение, составляет 30 тысяч рублей. Размер долга распространяется на все категории выданных судами или являющихся судебными актами исполнительных документов имущественного характера", — сказали в ведомстве.
При этом есть и исключения. Так, временный запрет на выезд могут установить из-за долга в десять тысяч рублей — по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступлений.
Также стоит учитывать, что если гражданин не погасил задолженность за два месяца со дня окончания срока для добровольного исполнения, то пристав может вынести постановление даже при задолженности от десяти тысяч руб.
Желающим отправиться за границу на новогодние праздники в ФССП напомнили о необходимости проверить свои долги и погасить их.
"Накануне новогодних праздников во избежание негативных ситуаций при пересечении государственной границы Российской Федерации ФССП России рекомендует заблаговременно проверить информацию о наличии задолженности и произвести своевременную оплату", — сказали в ведомстве.
При этом по состоянию на 1 декабря действовало 4,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника, уточнили приставы.
В ФССП добавили, что узнать о наличии задолженности можно на сайте ведомства с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" и в мобильном приложении "ФССП России".
Кроме того, получить информацию о вынесенном ограничении на выезд за пределы России должники могут с помощью сервиса ФССП России "Ход исполнительного производства" на портале госуслуг.