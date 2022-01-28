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Исполнительский сбор: как уменьшить и когда можно не платить приставам
Исполнительский сбор: что это такое, порядок взыскания, процедура отмены
Исполнительский сбор: как уменьшить и когда можно не платить приставам
Обязан ли должник выплачивать исполнительский сбор в рамках исполнительного производства, какова сумма взыскания для ИП и физлиц, как подать заявление в суд и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T23:33
2022-01-28T23:47
россия
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Обязан ли должник выплачивать исполнительский сбор в рамках исполнительного производства, какова сумма взыскания для ИП и физлиц, как подать заявление в суд и добиться отмены постановления, — советы юристов в материале РИА Новости.Исполнительский сборИсполнительский сбор — это денежное взыскание, налагаемое на должника в случае несвоевременного исполнения им обязательств, предусмотренных исполнительным листом. "Порядок начисления и взыскания исполнительского сбора определен ст. 112 федерального закона "Об исполнительном производстве", — отметил юрист "Единого центра защиты" Сергей Спирин.ПостановлениеПостановление о взыскании исполнительского сбора выносит судебный пристав-исполнитель. Сотрудник ФССП налагает взыскание, если должник не выполнил требования исполнительного документа и не предоставил доказательств, что исполнение было невозможно в силу форс-мажора; определяет величину исполнительского сбора; издает постановление и утверждает его у старшего пристава.Основания для взыскания"Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении производства либо с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных. В случае если документ подлежит немедленному исполнению, срок составляет одни сутки", — поясняет Сергей Спирин.Должника должны известить о наложении штрафа (исполнительского сбора). В том числе, это разрешается сделать сообщением в его личный кабинет на портале “Госуслуги”.Информирование должника о наложении штрафа — обязанность судебного пристава, а подтверждение факта вручения документа — важное условие для последующего взыскания. Если должник отказывается получать постановление, пристав (курьер) составляет акт.Зачем нуженЮрист отмечает, что исполнительский сбор - это мера ответственности за несвоевременное исполнение документа. Таким образом, цель наложения штрафа - наказать за нарушение закона. Для должника это дополнительная финансовая нагрузка.Как начисляетсяИсполнительский сбор начисляется один раз за неисполнение судебного акта, а за неуплату периодических платежей взыскивается с суммы каждого платежа в отдельности.Размер сбора"Величина сбора составляет 7% от общего размера задолженности или стоимости взыскиваемого имущества", — говорит Александра Чистякова, исполнительный директор объединённой консалтинговой группы "ДАР".При этом:Способы оплаты"Исполнительский сбор оплачивается по тем же реквизитам, что и основной долг. Они указываются в постановлении, это счет непосредственно отделения ФССП, в котором находится исполнительное производство", — объясняет Александра Чистякова.Оплатить исполнительский сбор можно наличными денежными средствами через платежный терминал (банкомат) либо безналичным способом. Посмотреть задолженность и внести оплату можно на портале “Госуслуги” и на сайте службы судебных приставов (кнопка “оплатить” в строке соответствующей задолженности поможет сформировать соответствующую квитанцию)."В случае неисполнения требования об уплате исполнительского сбора в добровольном порядке такой сбор может быть взыскан принудительно, но не ранее, чем будет исполнено основное материальное требование", — говорит юрист Сергей Спирин.Уменьшение суммы уплаты сбораЭксперты акцентируют внимание на том, что законом предусмотрена возможность уменьшения, отсрочки или рассрочки взыскания исполнительского сбора путем обращения в судебные органы.Для этого должнику необходимо подать иск в районный суд по месту нахождения отдела приставов.С учетом степени вины должника в неисполнении в установленный срок исполнительного документа, имущественного положения, иных обстоятельств суд вправе предоставить отсрочку либо рассрочку взыскания исполнительского сбора, а также уменьшить его не более чем на 25% от суммы задолженности.Случаи освобождения от уплаты сбораО том, в каких случаях должник освобождается от уплаты исполнительского сбора, рассказала Александра Чистякова. Он не взимается если:Кроме того, пристав-исполнитель обязан отменить постановление о взыскании сбора, если его вынесли:Обстоятельствами, подтверждающими основания для освобождения от уплаты, могут быть:Обжалование постановленияЭксперты отмечают, что должник имеет право обжаловать постановление о взыскании исполнительского сбора, если оно вынесено с нарушением закона (ранее истечения срока для добровольного исполнения требования документа, не утверждено старшим судебным приставом и пр.).Обжаловать такое постановление можно в течение 10 дней с момента его получения или момента, когда должник узнал о его вынесении в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства РФ.Возврат сбораИсполнительский сбор подлежит возврату должнику в полном объеме в случае отмены акта, на основании которого был выдан документ, отмены исполнительного документа либо отмены постановления о взыскании исполнительского сбора в порядке, установленном постановлением Правительства РФ №550 от 21.07.2008.Основания для отменыИсполнительский сбор подлежит отмене в ряде случаев:Заявление об отменеДля отмены и возврата исполнительского сбора необходимо подать соответствующее заявление в отдел судебных приставов, отмечает Сергей Спирин. Нужно приложить документ, на основании которого должны вернуть средства, а также платежные реквизиты, куда необходимо перечислить соответствующую сумму.На возврат исполнительского сбора у приставов есть 30 дней с даты подачи заявления.Советы юристовСергей Спирин советует при получении постановления о взыскании исполнительного производства проверять правильность расчета суммы исполнительского сбора, соблюдение порядка вынесения такого постановления (включая срок выдачи). "В случае выявления нарушений на такое постановление необходимо подать жалобу для его отмены", — говорит юрист.В ином случае можно добиться отсрочки, рассрочки или уменьшения размера исполнительского сбора в судебном порядке. Для этого необходимо предоставить в суд документы, свидетельствующие о том, что погашение всей суммы существенно скажется на финансовом положении должника или ее быстрое погашение с учетом текущего дохода невозможно."Если должник понимает, что ему необходимо оплатить задолженность, но не может произвести оплату своевременно, нужно заранее продумать основания для обжалования исполнительского сбора", — советует Александра Чистякова. Эксперт отмечает, что практика дел по поводу освобождения от уплаты складывается в пользу заявителей в случаях, когда удается доказать отсутствие умысла и вины в неисполнении судебного решения. "Если исполнительный документ выдан на основании судебного приказа, обязательно обжалуйте судебный приказ. Так вы выиграете около двух-шести месяцев", — советует юрист.
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россия, общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
23:33 28.01.2022 (обновлено: 23:47 28.01.2022)
 

Исполнительский сбор: как уменьшить и когда можно не платить приставам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИсполнительский сбор
Исполнительский сбор - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Исполнительский сбор
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Обязан ли должник выплачивать исполнительский сбор в рамках исполнительного производства, какова сумма взыскания для ИП и физлиц, как подать заявление в суд и добиться отмены постановления, — советы юристов в материале РИА Новости.

Исполнительский сбор

Исполнительский сбор — это денежное взыскание, налагаемое на должника в случае несвоевременного исполнения им обязательств, предусмотренных исполнительным листом. "Порядок начисления и взыскания исполнительского сбора определен ст. 112 федерального закона "Об исполнительном производстве", — отметил юрист "Единого центра защиты" Сергей Спирин.
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Постановление

Постановление о взыскании исполнительского сбора выносит судебный пристав-исполнитель. Сотрудник ФССП налагает взыскание, если должник не выполнил требования исполнительного документа и не предоставил доказательств, что исполнение было невозможно в силу форс-мажора; определяет величину исполнительского сбора; издает постановление и утверждает его у старшего пристава.
© Depositphotos / Rudyanto WijayaЖенщина проверяет счета
Женщина проверяет счета - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / Rudyanto Wijaya
Женщина проверяет счета

Основания для взыскания

"Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении производства либо с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных. В случае если документ подлежит немедленному исполнению, срок составляет одни сутки", — поясняет Сергей Спирин.
Должника должны известить о наложении штрафа (исполнительского сбора). В том числе, это разрешается сделать сообщением в его личный кабинет на портале “Госуслуги”.
Информирование должника о наложении штрафа — обязанность судебного пристава, а подтверждение факта вручения документа — важное условие для последующего взыскания. Если должник отказывается получать постановление, пристав (курьер) составляет акт.
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Зачем нужен

Юрист отмечает, что исполнительский сбор - это мера ответственности за несвоевременное исполнение документа. Таким образом, цель наложения штрафа - наказать за нарушение закона. Для должника это дополнительная финансовая нагрузка.

Как начисляется

Исполнительский сбор начисляется один раз за неисполнение судебного акта, а за неуплату периодических платежей взыскивается с суммы каждого платежа в отдельности.
© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие

Размер сбора

"Величина сбора составляет 7% от общего размера задолженности или стоимости взыскиваемого имущества", — говорит Александра Чистякова, исполнительный директор объединённой консалтинговой группы "ДАР".
При этом:
  1. 1
    Сбор не может быть менее одной тысячи рублей, если должник – физлицо или ИП, и меньше 10 тысяч рублей для юридических лиц (ч. 3 ст. 112 закона № 229-ФЗ).
  2. 2
    Если требование неимущественное, гражданину или ИП назначают штраф в размере пяти тысяч рублей, компании – 50 тысяч рублей (ч. 3 ст. 112 закона № 229-ФЗ).
  3. 3
    Если должников по исполнительному производству несколько и они отвечают солидарно, исполнительский сбор взыскивается с каждого. Размер санкции определяется по общим правилам (ч. 3.1 ст. 112 закона № 229-ФЗ).
  4. 4
    Если не погашены долги по периодическим платежам, сбор начисляют и взыскивают с суммы каждого долга отдельно (ч. 4 ст. 112 закона № 229-ФЗ).
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Способы оплаты

"Исполнительский сбор оплачивается по тем же реквизитам, что и основной долг. Они указываются в постановлении, это счет непосредственно отделения ФССП, в котором находится исполнительное производство", — объясняет Александра Чистякова.
Оплатить исполнительский сбор можно наличными денежными средствами через платежный терминал (банкомат) либо безналичным способом. Посмотреть задолженность и внести оплату можно на портале “Госуслуги” и на сайте службы судебных приставов (кнопка “оплатить” в строке соответствующей задолженности поможет сформировать соответствующую квитанцию).
"В случае неисполнения требования об уплате исполнительского сбора в добровольном порядке такой сбор может быть взыскан принудительно, но не ранее, чем будет исполнено основное материальное требование", — говорит юрист Сергей Спирин.
© Pixabay / StartupStockPhotosРабочий момент
Рабочий момент - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Рабочий момент

Уменьшение суммы уплаты сбора

Эксперты акцентируют внимание на том, что законом предусмотрена возможность уменьшения, отсрочки или рассрочки взыскания исполнительского сбора путем обращения в судебные органы.
Для этого должнику необходимо подать иск в районный суд по месту нахождения отдела приставов.
С учетом степени вины должника в неисполнении в установленный срок исполнительного документа, имущественного положения, иных обстоятельств суд вправе предоставить отсрочку либо рассрочку взыскания исполнительского сбора, а также уменьшить его не более чем на 25% от суммы задолженности.
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Случаи освобождения от уплаты сбора

О том, в каких случаях должник освобождается от уплаты исполнительского сбора, рассказала Александра Чистякова. Он не взимается если:
  • срок добровольного исполнения судебного решения был нарушен не по вине должника;
  • заключено мировое соглашение в ходе исполнительного производства;
  • исполнительный документ предъявляется к исполнению повторно, при этом ранее сбор был взыскан;
  • ФССП взыскивает сам сбор и сопутствующие расходы по совершению исполнительных действий;
  • судебный пристав исполняет определение суда об обеспечительных мерах и мерах предварительной защиты.
Кроме того, пристав-исполнитель обязан отменить постановление о взыскании сбора, если его вынесли:
  • в отношении должника, который проходит реструктуризацию ипотечного кредита по государственной программе помощи отдельным категориям заемщиков;
  • в отношении иностранного гражданина или человека без гражданства с целью принудительного выдворения за пределы страны.
© Depositphotos / WavebreakmediaРасстроенная пара
Расстроенная пара - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Расстроенная пара
Обстоятельствами, подтверждающими основания для освобождения от уплаты, могут быть:
  • почтовый штемпель на конверте, позволяющий определить, когда постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено заявителю;
  • медицинские документы, подтверждающие нахождение заявителя в лечебном учреждении в период, когда на его адрес поступило постановление;
  • справка от работодателя о задержке выплат заработной платы или банковская выписка;
  • документы, подтверждающие трудное финансовое положение;
  • переписка с должником о заключении мирового соглашения;
  • другие свидетельства того, что у заявителя не было возможности исполнить судебное решение в срок.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТома одного из дел доставляют в здание районного суда
Тома одного из дел доставляют в здание районного суда - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тома одного из дел доставляют в здание районного суда

Обжалование постановления

Эксперты отмечают, что должник имеет право обжаловать постановление о взыскании исполнительского сбора, если оно вынесено с нарушением закона (ранее истечения срока для добровольного исполнения требования документа, не утверждено старшим судебным приставом и пр.).
Обжаловать такое постановление можно в течение 10 дней с момента его получения или момента, когда должник узнал о его вынесении в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства РФ.

Возврат сбора

Исполнительский сбор подлежит возврату должнику в полном объеме в случае отмены акта, на основании которого был выдан документ, отмены исполнительного документа либо отмены постановления о взыскании исполнительского сбора в порядке, установленном постановлением Правительства РФ №550 от 21.07.2008.
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Основания для отмены

Исполнительский сбор подлежит отмене в ряде случаев:
  • уведомление о вынесении постановления было направлено не по месту действительного проживания гражданина;
  • средства не были перечислены из-за технических проблем со стороны банка;
  • в случае судебного освобождения от выплаты (отмена исполнительного документа);
  • если должник не находился в России на момент вынесения постановления;
  • обстоятельства непреодолимой силы не позволили должнику исполнить требование суда в указанный срок.

Заявление об отмене

Для отмены и возврата исполнительского сбора необходимо подать соответствующее заявление в отдел судебных приставов, отмечает Сергей Спирин. Нужно приложить документ, на основании которого должны вернуть средства, а также платежные реквизиты, куда необходимо перечислить соответствующую сумму.
На возврат исполнительского сбора у приставов есть 30 дней с даты подачи заявления.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники службы судебных приставов
Сотрудники службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудники службы судебных приставов

Советы юристов

Сергей Спирин советует при получении постановления о взыскании исполнительного производства проверять правильность расчета суммы исполнительского сбора, соблюдение порядка вынесения такого постановления (включая срок выдачи). "В случае выявления нарушений на такое постановление необходимо подать жалобу для его отмены", — говорит юрист.
В ином случае можно добиться отсрочки, рассрочки или уменьшения размера исполнительского сбора в судебном порядке. Для этого необходимо предоставить в суд документы, свидетельствующие о том, что погашение всей суммы существенно скажется на финансовом положении должника или ее быстрое погашение с учетом текущего дохода невозможно.
"Если должник понимает, что ему необходимо оплатить задолженность, но не может произвести оплату своевременно, нужно заранее продумать основания для обжалования исполнительского сбора", — советует Александра Чистякова. Эксперт отмечает, что практика дел по поводу освобождения от уплаты складывается в пользу заявителей в случаях, когда удается доказать отсутствие умысла и вины в неисполнении судебного решения. "Если исполнительный документ выдан на основании судебного приказа, обязательно обжалуйте судебный приказ. Так вы выиграете около двух-шести месяцев", — советует юрист.
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РоссияОбществоФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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