https://ria.ru/20220128/sbor-1770084108.html

Исполнительский сбор: как уменьшить и когда можно не платить приставам

Исполнительский сбор: что это такое, порядок взыскания, процедура отмены

Исполнительский сбор: как уменьшить и когда можно не платить приставам

Обязан ли должник выплачивать исполнительский сбор в рамках исполнительного производства, какова сумма взыскания для ИП и физлиц, как подать заявление в суд и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T23:33

2022-01-28T23:33

2022-01-28T23:47

россия

общество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Обязан ли должник выплачивать исполнительский сбор в рамках исполнительного производства, какова сумма взыскания для ИП и физлиц, как подать заявление в суд и добиться отмены постановления, — советы юристов в материале РИА Новости.Исполнительский сборИсполнительский сбор — это денежное взыскание, налагаемое на должника в случае несвоевременного исполнения им обязательств, предусмотренных исполнительным листом. "Порядок начисления и взыскания исполнительского сбора определен ст. 112 федерального закона "Об исполнительном производстве", — отметил юрист "Единого центра защиты" Сергей Спирин.ПостановлениеПостановление о взыскании исполнительского сбора выносит судебный пристав-исполнитель. Сотрудник ФССП налагает взыскание, если должник не выполнил требования исполнительного документа и не предоставил доказательств, что исполнение было невозможно в силу форс-мажора; определяет величину исполнительского сбора; издает постановление и утверждает его у старшего пристава.Основания для взыскания"Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении производства либо с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных. В случае если документ подлежит немедленному исполнению, срок составляет одни сутки", — поясняет Сергей Спирин.Должника должны известить о наложении штрафа (исполнительского сбора). В том числе, это разрешается сделать сообщением в его личный кабинет на портале “Госуслуги”.Информирование должника о наложении штрафа — обязанность судебного пристава, а подтверждение факта вручения документа — важное условие для последующего взыскания. Если должник отказывается получать постановление, пристав (курьер) составляет акт.Зачем нуженЮрист отмечает, что исполнительский сбор - это мера ответственности за несвоевременное исполнение документа. Таким образом, цель наложения штрафа - наказать за нарушение закона. Для должника это дополнительная финансовая нагрузка.Как начисляетсяИсполнительский сбор начисляется один раз за неисполнение судебного акта, а за неуплату периодических платежей взыскивается с суммы каждого платежа в отдельности.Размер сбора"Величина сбора составляет 7% от общего размера задолженности или стоимости взыскиваемого имущества", — говорит Александра Чистякова, исполнительный директор объединённой консалтинговой группы "ДАР".При этом:Способы оплаты"Исполнительский сбор оплачивается по тем же реквизитам, что и основной долг. Они указываются в постановлении, это счет непосредственно отделения ФССП, в котором находится исполнительное производство", — объясняет Александра Чистякова.Оплатить исполнительский сбор можно наличными денежными средствами через платежный терминал (банкомат) либо безналичным способом. Посмотреть задолженность и внести оплату можно на портале “Госуслуги” и на сайте службы судебных приставов (кнопка “оплатить” в строке соответствующей задолженности поможет сформировать соответствующую квитанцию)."В случае неисполнения требования об уплате исполнительского сбора в добровольном порядке такой сбор может быть взыскан принудительно, но не ранее, чем будет исполнено основное материальное требование", — говорит юрист Сергей Спирин.Уменьшение суммы уплаты сбораЭксперты акцентируют внимание на том, что законом предусмотрена возможность уменьшения, отсрочки или рассрочки взыскания исполнительского сбора путем обращения в судебные органы.Для этого должнику необходимо подать иск в районный суд по месту нахождения отдела приставов.С учетом степени вины должника в неисполнении в установленный срок исполнительного документа, имущественного положения, иных обстоятельств суд вправе предоставить отсрочку либо рассрочку взыскания исполнительского сбора, а также уменьшить его не более чем на 25% от суммы задолженности.Случаи освобождения от уплаты сбораО том, в каких случаях должник освобождается от уплаты исполнительского сбора, рассказала Александра Чистякова. Он не взимается если:Кроме того, пристав-исполнитель обязан отменить постановление о взыскании сбора, если его вынесли:Обстоятельствами, подтверждающими основания для освобождения от уплаты, могут быть:Обжалование постановленияЭксперты отмечают, что должник имеет право обжаловать постановление о взыскании исполнительского сбора, если оно вынесено с нарушением закона (ранее истечения срока для добровольного исполнения требования документа, не утверждено старшим судебным приставом и пр.).Обжаловать такое постановление можно в течение 10 дней с момента его получения или момента, когда должник узнал о его вынесении в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства РФ.Возврат сбораИсполнительский сбор подлежит возврату должнику в полном объеме в случае отмены акта, на основании которого был выдан документ, отмены исполнительного документа либо отмены постановления о взыскании исполнительского сбора в порядке, установленном постановлением Правительства РФ №550 от 21.07.2008.Основания для отменыИсполнительский сбор подлежит отмене в ряде случаев:Заявление об отменеДля отмены и возврата исполнительского сбора необходимо подать соответствующее заявление в отдел судебных приставов, отмечает Сергей Спирин. Нужно приложить документ, на основании которого должны вернуть средства, а также платежные реквизиты, куда необходимо перечислить соответствующую сумму.На возврат исполнительского сбора у приставов есть 30 дней с даты подачи заявления.Советы юристовСергей Спирин советует при получении постановления о взыскании исполнительного производства проверять правильность расчета суммы исполнительского сбора, соблюдение порядка вынесения такого постановления (включая срок выдачи). "В случае выявления нарушений на такое постановление необходимо подать жалобу для его отмены", — говорит юрист.В ином случае можно добиться отсрочки, рассрочки или уменьшения размера исполнительского сбора в судебном порядке. Для этого необходимо предоставить в суд документы, свидетельствующие о том, что погашение всей суммы существенно скажется на финансовом положении должника или ее быстрое погашение с учетом текущего дохода невозможно."Если должник понимает, что ему необходимо оплатить задолженность, но не может произвести оплату своевременно, нужно заранее продумать основания для обжалования исполнительского сбора", — советует Александра Чистякова. Эксперт отмечает, что практика дел по поводу освобождения от уплаты складывается в пользу заявителей в случаях, когда удается доказать отсутствие умысла и вины в неисполнении судебного решения. "Если исполнительный документ выдан на основании судебного приказа, обязательно обжалуйте судебный приказ. Так вы выиграете около двух-шести месяцев", — советует юрист.

https://ria.ru/20211101/dolgi-1757138163.html

https://ria.ru/20211101/rossiyane-1757138744.html

https://ria.ru/20211230/dolzhniki-1766226838.html

https://ria.ru/20211126/dolgi-1760814473.html

https://ria.ru/20210922/posobie-1751205907.html

https://ria.ru/20211230/alimenty-1766237884.html

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россия, общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)