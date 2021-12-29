Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/dialog-1765941336.html
В МИД исключили обсуждение вопросов информбезопасности с США и НАТО
В МИД исключили обсуждение вопросов информбезопасности с США и НАТО - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД исключили обсуждение вопросов информбезопасности с США и НАТО
Говорить о включении вопросов международной информационной безопасности (МИБ) в диалог с США и странами НАТО пока рано, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:48
2021-12-29T10:33
сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
олег сыромолотов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Говорить о включении вопросов международной информационной безопасности (МИБ) в диалог с США и странами НАТО пока рано, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Что касается включения вопросов МИБ в диалог с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности, то об этом еще рано говорить", - сказал он."На данный момент "мяч" на американской стороне. От готовности США к переговорам, от их политической воли зависит дальнейшее развитие наших двусторонних отношений по всему комплексу вопросов безопасности, включая сферу использования информационно-коммуникационных технологий", - рассказал Сыромолотов.По его словам, "исходим из того, что в Вашингтоне так же хорошо, как и в Москве, осознают особую ответственность наших государств как ключевых игроков в области обеспечения МИБ за предотвращение угрозы масштабной конфронтации в информационном пространстве".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211228/ryabkov-1765760584.html
https://ria.ru/20211226/putin-1765545769.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, олег сыромолотов
09:48 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
 
В МИД исключили обсуждение вопросов информбезопасности с США и НАТО

Дипломат Сыромолотов: включать вопросы информбезопасности в диалог с США и НАТО пока рано

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Говорить о включении вопросов международной информационной безопасности (МИБ) в диалог с США и странами НАТО пока рано, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Что касается включения вопросов МИБ в диалог с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности, то об этом еще рано говорить", - сказал он.
"На данный момент "мяч" на американской стороне. От готовности США к переговорам, от их политической воли зависит дальнейшее развитие наших двусторонних отношений по всему комплексу вопросов безопасности, включая сферу использования информационно-коммуникационных технологий", - рассказал Сыромолотов.
По его словам, "исходим из того, что в Вашингтоне так же хорошо, как и в Москве, осознают особую ответственность наших государств как ключевых игроков в области обеспечения МИБ за предотвращение угрозы масштабной конфронтации в информационном пространстве".
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время подписания Меморандума по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа. 8 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 09:01
Рябков назвал вероятную дату переговоров с США по гарантиям безопасности
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.
Читайте полный текст интервью >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 15:08
Путин призвал общественность США понять важность гарантий безопасности
 
СШАНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияОлег Сыромолотов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран