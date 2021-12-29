09:48 29.12.2021 (обновлено: 10:33 29.12.2021)
В МИД исключили обсуждение вопросов информбезопасности с США и НАТО
Дипломат Сыромолотов: включать вопросы информбезопасности в диалог с США и НАТО пока рано
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Говорить о включении вопросов международной информационной безопасности (МИБ) в диалог с США и странами НАТО пока рано, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Что касается включения вопросов МИБ в диалог с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности, то об этом еще рано говорить", - сказал он.
"На данный момент "мяч" на американской стороне. От готовности США к переговорам, от их политической воли зависит дальнейшее развитие наших двусторонних отношений по всему комплексу вопросов безопасности, включая сферу использования информационно-коммуникационных технологий", - рассказал Сыромолотов.
По его словам, "исходим из того, что в Вашингтоне так же хорошо, как и в Москве, осознают особую ответственность наших государств как ключевых игроков в области обеспечения МИБ за предотвращение угрозы масштабной конфронтации в информационном пространстве".
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.