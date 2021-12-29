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В МИД исключили обсуждение вопросов информбезопасности с США и НАТО

В МИД исключили обсуждение вопросов информбезопасности с США и НАТО - РИА Новости, 29.12.2021

В МИД исключили обсуждение вопросов информбезопасности с США и НАТО

Говорить о включении вопросов международной информационной безопасности (МИБ) в диалог с США и странами НАТО пока рано, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:48

2021-12-29T09:48

2021-12-29T10:33

сша

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

олег сыромолотов

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Говорить о включении вопросов международной информационной безопасности (МИБ) в диалог с США и странами НАТО пока рано, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Что касается включения вопросов МИБ в диалог с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности, то об этом еще рано говорить", - сказал он."На данный момент "мяч" на американской стороне. От готовности США к переговорам, от их политической воли зависит дальнейшее развитие наших двусторонних отношений по всему комплексу вопросов безопасности, включая сферу использования информационно-коммуникационных технологий", - рассказал Сыромолотов.По его словам, "исходим из того, что в Вашингтоне так же хорошо, как и в Москве, осознают особую ответственность наших государств как ключевых игроков в области обеспечения МИБ за предотвращение угрозы масштабной конфронтации в информационном пространстве".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что намерен созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211228/ryabkov-1765760584.html

https://ria.ru/20211226/putin-1765545769.html

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сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, олег сыромолотов