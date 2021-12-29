https://ria.ru/20211229/defitsit-1766027963.html

Чернышенко отметил дефицит IT-специалистов в России

Чернышенко отметил дефицит IT-специалистов в России - РИА Новости, 29.12.2021

Чернышенко отметил дефицит IT-специалистов в России

Дефицит IT-специалистов в России, по разным оценкам, составляет около 1 миллиона человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:16

2021-12-29T16:16

2021-12-29T17:12

общество

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Дефицит IT-специалистов в России, по разным оценкам, составляет около 1 миллиона человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы очень здорово развиваем нашу IT-индустрию... и это приводит к тому, что огромный спрос на специалистов, на программистов, на дата-сайентистов и все такие специальности, и по разным оценкам это сейчас дефицит (в России - ред.) в районе миллиона специалистов", - сказал Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24".По словам вице-премьера, для удовлетворения спроса на данных специалистов был подготовлен федеральный проект по обучению новым цифровым специализациям талантливых школьников и студентов.

https://ria.ru/20211229/internet-1766007728.html

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общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента, кем стать