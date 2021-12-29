https://ria.ru/20211229/challenge-1766041622.html
Восстание машин. Умная колонка чуть не убила ребенка
Умная колонка предложила ребенку смертельно опасное задание - РИА Новости, 29.12.2021
Восстание машин. Умная колонка чуть не убила ребенка
Умная колонка Amazon Echo предложила десятилетней девочке смертельно опасный способ развлечься. Об этом в Twitter написала ее мать Кристин Ливдаль. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:13
2021-12-29T17:13
2021-12-29T17:13
технологии
twitter
amazon.com, inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/72/1522087298_0:372:7092:4361_1920x0_80_0_0_3194b2e7c3a4d0c059e295f305ca9a15.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Умная колонка Amazon Echo предложила десятилетней девочке смертельно опасный способ развлечься. Об этом в Twitter написала ее мать Кристин Ливдаль.По словам женщины, ее дочь попросила устройство с голосовым помощником Alexa дать какую-нибудь задачу. Колонка "рассказала" девочке о некоем челлендже, который она нашла в Сети."Задача проста: вставьте зарядное устройство для телефона в розетку примерно наполовину, а затем приложите монетку к открытым контактам", — объяснила Alexa.Мать оказалась неподалеку и вмешалась в ситуацию. Сама девочка при этом отметила, что "достаточно разумна, чтобы не делать подобное".
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/1597957754.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/72/1522087298_391:0:6702:4733_1920x0_80_0_0_5ccaf43a321e23d8b1ae5711e4da82a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, twitter, amazon.com, inc.
Умная колонка предложила ребенку смертельно опасное задание
Умная колонка Amazon предложила ребенку смертельно опасный челлендж
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Умная колонка Amazon Echo предложила десятилетней девочке смертельно опасный способ развлечься. Об этом в Twitter написала ее мать Кристин Ливдаль.
По словам женщины, ее дочь попросила устройство с голосовым помощником Alexa дать какую-нибудь задачу. Колонка "рассказала" девочке о некоем челлендже, который она нашла в Сети.
"Задача проста: вставьте зарядное устройство для телефона в розетку примерно наполовину, а затем приложите монетку к открытым контактам", — объяснила Alexa.
Мать оказалась неподалеку и вмешалась в ситуацию. Сама девочка при этом отметила, что "достаточно разумна, чтобы не делать подобное".