https://ria.ru/20211229/challenge-1766041622.html

Восстание машин. Умная колонка чуть не убила ребенка

Умная колонка предложила ребенку смертельно опасное задание - РИА Новости, 29.12.2021

Восстание машин. Умная колонка чуть не убила ребенка

Умная колонка Amazon Echo предложила десятилетней девочке смертельно опасный способ развлечься. Об этом в Twitter написала ее мать Кристин Ливдаль. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:13

2021-12-29T17:13

2021-12-29T17:13

технологии

twitter

amazon.com, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/72/1522087298_0:372:7092:4361_1920x0_80_0_0_3194b2e7c3a4d0c059e295f305ca9a15.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Умная колонка Amazon Echo предложила десятилетней девочке смертельно опасный способ развлечься. Об этом в Twitter написала ее мать Кристин Ливдаль.По словам женщины, ее дочь попросила устройство с голосовым помощником Alexa дать какую-нибудь задачу. Колонка "рассказала" девочке о некоем челлендже, который она нашла в Сети."Задача проста: вставьте зарядное устройство для телефона в розетку примерно наполовину, а затем приложите монетку к открытым контактам", — объяснила Alexa.Мать оказалась неподалеку и вмешалась в ситуацию. Сама девочка при этом отметила, что "достаточно разумна, чтобы не делать подобное".

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/1597957754.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, twitter, amazon.com, inc.