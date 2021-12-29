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Трутнев призвал "Аврору" удвоить объем перевозок на Дальнем Востоке
Трутнев призвал "Аврору" удвоить объем перевозок на Дальнем Востоке - РИА Новости, 29.12.2021
Трутнев призвал "Аврору" удвоить объем перевозок на Дальнем Востоке
Дальневосточная авиакомпания "Аврора" должна к 2025 году почти удвоить объем перевозок пассажиров на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер, полпред президента РФ РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:08
2021-12-29T12:08
экономика
юрий трутнев
дальний восток
россия
"аврора"
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Дальневосточная авиакомпания "Аврора" должна к 2025 году почти удвоить объем перевозок пассажиров на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев."Аврора" должна к 2025 году практически удвоить объем перевозок пассажиров на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24". "Но дело не только в количестве. Дело в том, что "Аврора" будет ставить на маршруты новые самолеты, повысится безопасность", - добавил он.Вице-премьер также отметил необходимость создать условия для того, чтобы самолеты могли летать и при неблагоприятной погоде. "Для этого другой уровень оборудования и другие самолеты нужны. Всем этим будем заниматься для того, чтобы авиасообщение на Дальнем Востоке было дешевле, чтобы оно было надежнее, и, в общем-то, все это будет", - заключил он.Единый авиаперевозчик был создан по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Проработана перспективная маршрутная сеть, включающая в себя 535 маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов.Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.
https://ria.ru/20210528/bilety-1734517341.html
https://ria.ru/20210909/aeroport-1749277437.html
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экономика, юрий трутнев, дальний восток, россия, "аврора"
12:08 29.12.2021
 
Трутнев призвал "Аврору" удвоить объем перевозок на Дальнем Востоке

Полпред в ДФО Трутнев: авиакомпания "Аврора" должна удвоить объем перевозок к 2025 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет дальневосточной авиакомпании "Аврора"
Самолет дальневосточной авиакомпании Аврора - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Дальневосточная авиакомпания "Аврора" должна к 2025 году почти удвоить объем перевозок пассажиров на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
"Аврора" должна к 2025 году практически удвоить объем перевозок пассажиров на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24". "Но дело не только в количестве. Дело в том, что "Аврора" будет ставить на маршруты новые самолеты, повысится безопасность", - добавил он.
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Вице-премьер также отметил необходимость создать условия для того, чтобы самолеты могли летать и при неблагоприятной погоде. "Для этого другой уровень оборудования и другие самолеты нужны. Всем этим будем заниматься для того, чтобы авиасообщение на Дальнем Востоке было дешевле, чтобы оно было надежнее, и, в общем-то, все это будет", - заключил он.
Единый авиаперевозчик был создан по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. Проработана перспективная маршрутная сеть, включающая в себя 535 маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов.
Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.
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ЭкономикаЮрий ТрутневДальний ВостокРоссия"Аврора"
 
 
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