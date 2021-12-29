https://ria.ru/20211229/antiterror-1765937745.html

Ситуация в антитерроре в 2021 году остается напряженной, заявили в МИД

Ситуация в антитерроре в 2021 году остается напряженной, заявили в МИД - РИА Новости, 29.12.2021

Ситуация в антитерроре в 2021 году остается напряженной, заявили в МИД

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил в интервью РИА Новости, что ситуация в антитерроре в 2021 году по-прежнему остается напряженной. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:19

2021-12-29T09:19

2021-12-29T10:33

в мире

сирия

ирак

аль-каида

исламское государство

олег сыромолотов

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил в интервью РИА Новости, что ситуация в антитерроре в 2021 году по-прежнему остается напряженной."Ситуация в антитерроре по-прежнему остается весьма напряженной... Непростое положение дел сохраняется в Сирии и Ираке, где основными дестабилизирующими факторами являются удержание радикальными группировками Идлибской зоны деэскалации и присутствие ячеек ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*", - сказал он.Замглавы МИД РФ сообщил, что "в Африке, особенно в Сахаро-Сахельской зоне, по существу, можно наблюдать предпосылки для реализации сценария возрождения там террористического "халифата в версии 2.0"".* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210911/antiterror-1749671583.html

сирия

ирак

россия

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в мире, сирия, ирак, аль-каида, исламское государство, олег сыромолотов, россия