https://ria.ru/20211229/alkogol-1766045497.html

Нарколог объяснил, почему в Чечне и Ингушетии меньше потребляют алкоголь

Нарколог объяснил, почему в Чечне и Ингушетии меньше потребляют алкоголь - РИА Новости, 29.12.2021

Нарколог объяснил, почему в Чечне и Ингушетии меньше потребляют алкоголь

Население Ингушетии, Чечни и Дагестана меньше употребляет алкоголь, так как основная религия там запрещает его, заявил РИА Новости врач-психотерапевт, нарколог... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:28

2021-12-29T17:28

2021-12-29T17:28

религия

общество

республика ингушетия

чеченская республика (чечня)

республика дагестан

трезвая россия

религия

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Население Ингушетии, Чечни и Дагестана меньше употребляет алкоголь, так как основная религия там запрещает его, заявил РИА Новости врач-психотерапевт, нарколог Юрий Вяльба.Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область возглавили антирейтинг проекта "Трезвая Россия" и признаны самыми "пьющими" регионами РФ по итогам 2021 года. Самыми "непьющими" регионами, согласно рейтингу, стали Республики Ингушетия, Чечня и Дагестан."Ингушетия, Чечня и Дагестан мусульманские республики, у них религия запрещает потреблять алкоголь. Люди стараются придерживаться тех канонов, которые предписывает вера, соответственно и пьют меньше", - сказал Вяльба.Он отметил, что население северных регионов России, наоборот, имеет большую предрасположенность к алкоголизму, в том числе из-за климатических условий. Кроме того, у жителей севера есть также психологическая особенность, там быстро наступает зима, рано темнеет, недостаточно культурных процессов, и люди в таких условиях зачастую остаются дома и выпивают.

https://ria.ru/20211216/alkogol-1764004976.html

республика ингушетия

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общество, республика ингушетия, чеченская республика (чечня), республика дагестан, трезвая россия, религия