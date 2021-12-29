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Религия
https://ria.ru/20211229/alkogol-1766045497.html
Нарколог объяснил, почему в Чечне и Ингушетии меньше потребляют алкоголь
Нарколог объяснил, почему в Чечне и Ингушетии меньше потребляют алкоголь - РИА Новости, 29.12.2021
Нарколог объяснил, почему в Чечне и Ингушетии меньше потребляют алкоголь
Население Ингушетии, Чечни и Дагестана меньше употребляет алкоголь, так как основная религия там запрещает его, заявил РИА Новости врач-психотерапевт, нарколог... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:28
2021-12-29T17:28
религия
общество
республика ингушетия
чеченская республика (чечня)
республика дагестан
трезвая россия
религия
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Население Ингушетии, Чечни и Дагестана меньше употребляет алкоголь, так как основная религия там запрещает его, заявил РИА Новости врач-психотерапевт, нарколог Юрий Вяльба.Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область возглавили антирейтинг проекта "Трезвая Россия" и признаны самыми "пьющими" регионами РФ по итогам 2021 года. Самыми "непьющими" регионами, согласно рейтингу, стали Республики Ингушетия, Чечня и Дагестан."Ингушетия, Чечня и Дагестан мусульманские республики, у них религия запрещает потреблять алкоголь. Люди стараются придерживаться тех канонов, которые предписывает вера, соответственно и пьют меньше", - сказал Вяльба.Он отметил, что население северных регионов России, наоборот, имеет большую предрасположенность к алкоголизму, в том числе из-за климатических условий. Кроме того, у жителей севера есть также психологическая особенность, там быстро наступает зима, рано темнеет, недостаточно культурных процессов, и люди в таких условиях зачастую остаются дома и выпивают.
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общество, республика ингушетия, чеченская республика (чечня), республика дагестан, трезвая россия, религия
17:28 29.12.2021
 
Нарколог объяснил, почему в Чечне и Ингушетии меньше потребляют алкоголь

Нарколог Вяльба: население Чечни и Ингушетии меньше потребляет алкоголь из-за религии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустация
Дегустация - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Население Ингушетии, Чечни и Дагестана меньше употребляет алкоголь, так как основная религия там запрещает его, заявил РИА Новости врач-психотерапевт, нарколог Юрий Вяльба.
Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область возглавили антирейтинг проекта "Трезвая Россия" и признаны самыми "пьющими" регионами РФ по итогам 2021 года. Самыми "непьющими" регионами, согласно рейтингу, стали Республики Ингушетия, Чечня и Дагестан.
"Ингушетия, Чечня и Дагестан мусульманские республики, у них религия запрещает потреблять алкоголь. Люди стараются придерживаться тех канонов, которые предписывает вера, соответственно и пьют меньше", - сказал Вяльба.
Он отметил, что население северных регионов России, наоборот, имеет большую предрасположенность к алкоголизму, в том числе из-за климатических условий. Кроме того, у жителей севера есть также психологическая особенность, там быстро наступает зима, рано темнеет, недостаточно культурных процессов, и люди в таких условиях зачастую остаются дома и выпивают.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 11:28
Почти треть россиян не употребляют алкоголь, показал опрос
 
РелигияОбществоРеспублика ИнгушетияЧеченская республика (Чечня)Республика ДагестанТрезвая РоссияРелигия
 
 
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