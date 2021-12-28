https://ria.ru/20211228/zadolzhennost-1765730573.html

Дебиторская задолженность: как взыскать и когда становится безнадежной

Дебиторская задолженность: что это, взыскание, управление, сроки и виды

Дебиторская задолженность: как взыскать и когда становится безнадежной

Дебиторская задолженность компании - это долговые обязательства физического или юридического лица перед ней, например, за оказанные услуги. Чем она отличается... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:48

2021-12-28T10:48

2021-12-28T10:48

экономика

бизнес

приставы

кредиторы

долги

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дебиторская задолженность компании - это долговые обязательства физического или юридического лица перед ней, например, за оказанные услуги. Чем она отличается от кредиторской задолженности, как подать заявление на взыскание, что такое цессия - в материале РИА Новости.Дебиторская задолженностьКаждый, кто должен предприятию что-либо, становится дебитором. Подобного рода материальная зависимость людей и компаний-партнеров от организации является ее активом (собственностью).“Само понятие является бухгалтерским термином. Однако его правовое регулирование не ограничивается лишь законом о бухгалтерском учете. Дебиторская задолженность - важная составляющая в налоговых отношениях, а также в делах о банкротстве”, - поделилась с РИА Новости адвокат АБ "S&K Вертикаль" Алина Хамматова.Как образуетсяВ случае, если организация заключает соглашение с юридическим или физлицом, а обе стороны не могут выполнить свои обязательства одновременно, возникает дебиторская задолженность. Например, компания предоставила свой продукт, а клиент пока не в силах заплатить за него. Либо когда одна сторона сначала отгружает продукцию, а другая за нее вносит деньги после (этап до совершения главных условий договора по оплате будет являться дебиторской задолженностью).Для того чтобы избежать появления долговых обязательств, многие компании требуют предоплату в размере 100 процентов. Однако не все клиенты готовы вносить деньги за товар заранее. По этой причине поставщики вынуждены давать рассрочку своим партнерам, допуская возникновение долга.ВидыСуществует несколько классификаций дебиторской задолженности по видам.В зависимости от сроков погашения она может быть краткосрочная (выплата совершается в течение года после даты отчета) и долгосрочная (сумма будет перечислена позже 12 календарных месяцев со дня заключения договора).В зависимости от того, кем является дебитор, задолженность бывает:По вероятности погашения дебиторская задолженность может стать сомнительной и безнадежной. Первая считается таковой, если долг с высокой вероятностью будет просрочен. Второму варианту обязательно сопутствует истекший срок исковой давности.РасчетДля того, чтобы рассчитаться с должником, компании нужно собрать информацию по всем счетам из бухгалтерии, где числятся долговые обязательства, проанализировать их количество, а также просмотреть установленные сроки погашения. После этого бухгалтеры сверяют суммы с контрагентами (другими участниками сделки) и дополнительно выявляют сомнительные задолженности.ВзысканиеВ случае, когда дебитор не возвращает долг компании после установленного срока, фирма направляет контрагенту претензию, в которой требует вернуть необходимую сумму. Если должник игнорирует письмо или отказывается от договорных обязательств, организация имеет право подать иск в арбитражный суд. К заявлению необходимо приложить копию претензии и документы, подтверждающие наличие долга (акты, счета и т.д.)К тому же организация имеет право взыскать деньги в рамках дела о банкротстве. Для этого компанию необходимо будет внести в реестр кредиторов, после чего она сможет получить средства, которые выручат от продажи имущества.СписаниеСписывают дебиторскую задолженность в случае, если она является безнадежной, то есть с истекшим сроком давности. Причем невозможность получения средств устанавливает только судебный пристав, после чего он выносит постановление об окончании исполнительного производства.Дебиторская задолженность списывается бухгалтером за счет средств резерва, созданного для сомнительных долгов, либо на финансовые результаты, если этого ресурса нет в соответствии с пунктом 70 Положения № 34н.СрокиМинимальный срок давности по иску, поданному в суд с целью взыскания денег за дебиторскую задолженность, составляет три года. В течение этого времени физическое или юрлицо обязано выплатить компании необходимые средства.Дата начала срока давности может назначаться по-разному, учитывая обстоятельства и условия договора.Если срок платежа указан в официальном документе, то дата ставится в соответствии с последним днем выплаты по соглашению; если не указан - организация-кредитор устанавливает конкретное время выплаты долга, по истечении которого и будет начинаться срок давности иска.При отсутствии в договоре определенного дня платежа и наличии уже отправленной дебитору претензии, срок начинается с момента, когда выставили требование вернуть деньги.Срок давности может приостанавливаться в случае, если в последние шесть месяцев кредитор не смог обратиться в суд из-за обстоятельства непреодолимой силы (например, при наступлении стихийных бедствий) или одна из сторон соглашения находится в составе вооруженных сил, которые перевели в режим военного положения, или участники решили договориться при помощи посредника.При истечении срока давности иска дебитор имеет право списать задолженность.Чем отличается от кредитнойПри кредиторской задолженности физ- или юрлицо должно деньги кому-либо; при дебиторской речь о долге контрагента перед самой компанией.“Эти два понятия являются зеркальными, поскольку обязательства контрагента перед компанией отражается у него как его кредиторская задолженность”, - сообщила Алина Хамматова.Как управлять дебиторской задолженностьюДебиторская задолженность - это собственность организации, именно потому менеджеры компании всегда следят за такими активами.Существует несколько основных методов по управлению дебиторской задолженностью:ЗадачиГлавные задачи компании по управлению дебиторской задолженностью:Также задачей организации уже при заключении сделки является контроль объема просроченных задолженностей и выставление соответствующих претензий.УчастникиУчастниками управления дебиторской задолженности становятся: финансисты компании, сотрудники безопасности (которые проверяют контрагентов), менеджеры по продажам и бухгалтеры (следят за не выплаченными вовремя суммами), юристы (составляют претензию и отвечают за подачу иска в суд).ПроцессПроцесс управления дебиторской задолженностью можно разделить на несколько этапов:Инвентаризация дебиторской задолженностиИнвентаризация задолженности - это проверка наличия всех долговых обязательств дебиторов перед компанией и имущество самой организации. Ее проводят бухгалтерия раз в год, так как такой процесс помогает быстрее всего обнаружить сомнительную и безнадежную задолженности. Сведения о прошедшей инвентаризации оформляются в виде специального акта и предоставляются руководству фирмы.Также сотрудники бухгалтерии составляют справку, которая касается расчетов с дебиторами. В ней обязательно указывают данные должника, сумму выплат и причины возникновения. Сюда же прилагаются документы, подтверждающие наличие задержки платежа, а также доказательства, что компания уже пыталась взыскать долг (претензия).Продажа дебиторской задолженностиКомпания может как взыскать долг с дебитора, так и продать его по цене, которая будет меньше просроченного платежа, однако организация избавится от ведения досудебной переписки с должником и судебных разбирательств.Оформить такую сделку можно различными способами. В первую очередь, с помощью договора уступки требования-цессии. Это такое соглашение, по которому кредитор передает свои права требования долга какому-либо другому лицу.К подвиду цессии также будет относиться случай, когда организации срочно нужно получить деньги, а должник на тот момент не может их выплатить, и принято решение продать задолженность факторинговой компании или банку. Тогда кредитор выставляет счет не дебитору, а той самой факторинговой фирме, которая выплачивает необходимую сумму а после получает ее обратно от должника.Еще один способ - когда лицо, материально зависимое от компании, передает ей не деньги, а ценную бумагу (вексель), которую можно потом продать. Главное преимущество векселя состоит в том, что сам он является подтверждением долга, и никаких дополнительных документов-доказательств, например для суда, не потребуется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, бизнес, приставы, кредиторы, долги