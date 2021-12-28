https://ria.ru/20211228/vyplaty-1765792902.html
Россияне могут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным на Госуслугах
Россияне могут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным на Госуслугах - РИА Новости, 28.12.2021
Россияне могут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным на Госуслугах
Минцифры РФ совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом России (ПФР) запустили на портале "Госуслуги" новый сервис, который позволяет подать заявление ПФР о... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:43
2021-12-28T11:43
2021-12-28T11:53
общество
госуслуги
пенсионный фонд рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_4e771586514032e320479a5afea01d8e.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом России (ПФР) запустили на портале "Госуслуги" новый сервис, который позволяет подать заявление ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, сообщили в пресс-службе Минцифры.Чтобы неработающему человеку, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, оформить соответствующую выплату от государства, необходимо проживать на территории РФ и иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Для того, чтобы ухаживать за человеком, не обязательно приходиться ему родственником или близким человеком, достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.Период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражен на индивидуальном лицевом счете, это повлияет на размер будущей пенсии. Компенсационная выплата устанавливается гражданину, если он осуществляет уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), за гражданином старше 80 лет или за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения.Ежемесячная выплата выплата устанавливается гражданину, если он ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за инвалидом с детства I группы."Мы совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на портал "Госуслуг". По нашей оценке, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 миллиона граждан нашей страны", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева.
https://radiosputnik.ria.ru/20211227/pensiya-1765672067.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_ad7cbf0c27abc11b961deaeb4450d29a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госуслуги, пенсионный фонд рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
11:43 28.12.2021 (обновлено: 11:53 28.12.2021)
Россияне могут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным на Госуслугах
Россияне смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным на портале "Госуслуги"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Минцифры РФ совместно с Минтрудом и Пенсионным фондом России (ПФР
) запустили на портале "Госуслуги" новый сервис, который позволяет подать заявление ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, сообщили в пресс-службе Минцифры
.
"На "Госуслугах" заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом Российской Федерации. Теперь в режиме реального времени можно подать заявление в ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином", - говорится в сообщении.
Чтобы неработающему человеку, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, оформить соответствующую выплату от государства, необходимо проживать на территории РФ и иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Для того, чтобы ухаживать за человеком, не обязательно приходиться ему родственником или близким человеком, достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.
Период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражен на индивидуальном лицевом счете, это повлияет на размер будущей пенсии. Компенсационная выплата устанавливается гражданину, если он осуществляет уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), за гражданином старше 80 лет или за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения.
Ежемесячная выплата выплата устанавливается гражданину, если он ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за инвалидом с детства I группы.
"Мы совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на портал "Госуслуг". По нашей оценке, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 миллиона граждан нашей страны", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева.