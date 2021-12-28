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Волна омикрона уже близко. Мясников обратился к россиянам
Мясников рассказал, когда в России начнется волна "омикрона" - РИА Новости, 28.12.2021
Волна омикрона уже близко. Мясников обратился к россиянам
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в Telegram ориентировочные сроки начала волны заражения омикрон-штаммом COVID-19 в России. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T04:02
2021-12-28T06:03
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в Telegram ориентировочные сроки начала волны заражения омикрон-штаммом COVID-19 в России.Он отметил, что волны заболеваемости COVID-19 в России и Европе "почему-то движутся в противофазе".Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Как считают исследователи, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон".
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общество, европа, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), омикрон-штамм коронавируса
04:02 28.12.2021 (обновлено: 06:03 28.12.2021)
 
Мясников рассказал, когда в России начнется волна "омикрона"

Врач Мясников спрогнозировал рост заболеваемости омикроном в России после середины января

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в Telegram ориентировочные сроки начала волны заражения омикрон-штаммом COVID-19 в России.
"В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости омикроном у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнется и у нас", — заявил Мясников.
Он отметил, что волны заболеваемости COVID-19 в России и Европе "почему-то движутся в противофазе".
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Как считают исследователи, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон".
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Распространение коронавирусаОбществоЕвропаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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