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Волна омикрона уже близко. Мясников обратился к россиянам
Мясников рассказал, когда в России начнется волна "омикрона" - РИА Новости, 28.12.2021
Волна омикрона уже близко. Мясников обратился к россиянам
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в Telegram ориентировочные сроки начала волны заражения омикрон-штаммом COVID-19 в России. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T04:02
2021-12-28T04:02
2021-12-28T06:03
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коронавирус в россии
александр мясников (врач)
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в Telegram ориентировочные сроки начала волны заражения омикрон-штаммом COVID-19 в России.Он отметил, что волны заболеваемости COVID-19 в России и Европе "почему-то движутся в противофазе".Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Как считают исследователи, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон".
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общество, европа, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), омикрон-штамм коронавируса
04:02 28.12.2021 (обновлено: 06:03 28.12.2021)
Мясников рассказал, когда в России начнется волна "омикрона"
Врач Мясников спрогнозировал рост заболеваемости омикроном в России после середины января