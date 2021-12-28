https://ria.ru/20211228/volna-1765753219.html

Волна омикрона уже близко. Мясников обратился к россиянам

Мясников рассказал, когда в России начнется волна "омикрона" - РИА Новости, 28.12.2021

Волна омикрона уже близко. Мясников обратился к россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в Telegram ориентировочные сроки начала волны заражения омикрон-штаммом COVID-19 в России. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T04:02

2021-12-28T04:02

2021-12-28T06:03

распространение коронавируса

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европа

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в Telegram ориентировочные сроки начала волны заражения омикрон-штаммом COVID-19 в России.Он отметил, что волны заболеваемости COVID-19 в России и Европе "почему-то движутся в противофазе".Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Как считают исследователи, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон".

https://ria.ru/20211227/omikron-1765725937.html

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общество, европа, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), омикрон-штамм коронавируса