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Россия предложила Индии разработать новый танк на базе платформы "Армата"
Россия предложила Индии разработать новый танк на базе платформы "Армата" - РИА Новости, 28.12.2021
Россия предложила Индии разработать новый танк на базе платформы "Армата"
Россия предложила Индии разработать новый индийский основной боевой танк на базе универсальной платформы "Армата", сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:52
2021-12-28T12:11
индия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
безопасность
технологии
армата
т-14
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Россия предложила Индии разработать новый индийский основной боевой танк на базе универсальной платформы "Армата", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова."В ходе недавно проведенной российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и российско-индийского саммита индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата", тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка", - рассказала Решетникова.Основной боевой танк - иностранный термин, обозначающий многоцелевой танк, сочетающий в себе высокую огневую мощь, защищенность и подвижность.В России создан танк нового поколения Т-14 на базе универсальной платформы "Армата". Отличительная особенность машины – полностью необитаемая башня, экипаж танка находится в отдельной капсуле внутри корпуса. На базе платформы "Армата" также создана БМП Т-15, бронированная ремонтно-эвакуационная машина.В настоящее время бронетехника на платформе "Армата" проходит государственные испытания для российских Вооруженных сил.Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20211025/armata-1756061467.html
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индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, безопасность, технологии, армата, т-14
11:52 28.12.2021 (обновлено: 12:11 28.12.2021)
 
Россия предложила Индии разработать новый танк на базе платформы "Армата"

ФСВТС: Россия предложила Индии разработать новый танк на базе платформы "Армата"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-14 Армата на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Россия предложила Индии разработать новый индийский основной боевой танк на базе универсальной платформы "Армата", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
"В ходе недавно проведенной российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и российско-индийского саммита индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата", тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка", - рассказала Решетникова.
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 03:52Новое оружие России
Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
Основной боевой танк - иностранный термин, обозначающий многоцелевой танк, сочетающий в себе высокую огневую мощь, защищенность и подвижность.
В России создан танк нового поколения Т-14 на базе универсальной платформы "Армата". Отличительная особенность машины – полностью необитаемая башня, экипаж танка находится в отдельной капсуле внутри корпуса. На базе платформы "Армата" также создана БМП Т-15, бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
В настоящее время бронетехника на платформе "Армата" проходит государственные испытания для российских Вооруженных сил.
Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой >>
Демонстрация танка Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 17:05
"Серьезная угроза НАТО". NI сравнил "Армату" с американским "Абрамсом"
 
ИндияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)РоссияБезопасностьТехнологииАрматаТ-14
 
 
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