https://ria.ru/20211228/tank-1765794712.html

Россия предложила Индии разработать новый танк на базе платформы "Армата"

Россия предложила Индии разработать новый танк на базе платформы "Армата" - РИА Новости, 28.12.2021

Россия предложила Индии разработать новый танк на базе платформы "Армата"

Россия предложила Индии разработать новый индийский основной боевой танк на базе универсальной платформы "Армата", сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:52

2021-12-28T11:52

2021-12-28T12:11

индия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

безопасность

технологии

армата

т-14

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731136650_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_be94b772ef2ee8de03275fc179abea78.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Россия предложила Индии разработать новый индийский основной боевой танк на базе универсальной платформы "Армата", сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова."В ходе недавно проведенной российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и российско-индийского саммита индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата", тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка", - рассказала Решетникова.Основной боевой танк - иностранный термин, обозначающий многоцелевой танк, сочетающий в себе высокую огневую мощь, защищенность и подвижность.В России создан танк нового поколения Т-14 на базе универсальной платформы "Армата". Отличительная особенность машины – полностью необитаемая башня, экипаж танка находится в отдельной капсуле внутри корпуса. На базе платформы "Армата" также создана БМП Т-15, бронированная ремонтно-эвакуационная машина.В настоящее время бронетехника на платформе "Армата" проходит государственные испытания для российских Вооруженных сил.Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой >>

https://ria.ru/20211025/armata-1756061467.html

https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, безопасность, технологии, армата, т-14