https://ria.ru/20211228/reshetnikova-1765782578.html

Валерия Решетникова: ряд стран заинтересован в эшелонированной ПВО РФ

Валерия Решетникова: ряд стран заинтересован в эшелонированной ПВО РФ - РИА Новости, 28.12.2021

Валерия Решетникова: ряд стран заинтересован в эшелонированной ПВО РФ

Россия сохраняет второе место в мире по объему продаж продукции военного назначения, несмотря на недобросовестную конкуренцию со стороны США, санкции и... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:00

2021-12-28T12:00

2021-12-28T12:36

безопасность

интервью

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

валерия решетникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765805479_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_4d9ea1201dbd776b9114bd25d5bf7e2b.jpg

Россия сохраняет второе место в мире по объему продаж продукции военного назначения, несмотря на недобросовестную конкуренцию со стороны США, санкции и логистические трудности из-за пандемии коронавируса. Российские компании успешно провели основные международные выставки этого года, заключив большое число новых контрактов. На оружейный рынок планируется выводить новые образцы российских вооружений и военной техники. Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова рассказала в интервью руководителю и обозревателю военной редакции РИА Новости Сергею Сафронову и Дмитрию Решетникову о перспективах расширения рынка продаж российского оружия, востребованности отечественных беспилотников, интересе заказчиков к эшелонированной ПВО и конкретно системам С-400, контракте на АК-19, а также сроках запуска патронного завода в Венесуэле.– Какие перспективы у РФ на ближайшие несколько лет в области развития ВТС с зарубежными странами – ожидается ли появление новых заказчиков, расширение регионов поставок продукции военного назначения (ПВН)?– Расширение списка покупателей российской ПВН – одна из основных задач Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Продвижение нашей ПВН на мировой рынок – работа, которая ведется непрерывно, и в настоящее время мы готовим очередные соглашения о военно-техническом сотрудничестве с рядом государств, которые, как мы надеемся, в скором времени вступят в силу. Мы весьма успешно осваиваем новые рынки.Российские вооружения, в том числе новые образцы, пользуются высоким интересом у покупателей военной продукции. И более того, это все подтверждается объемами заключаемых контрактов, которые исчисляются миллиардами долларов США.– Какие регионы мира можно назвать на сегодняшний день наиболее дружественными для России с точки зрения результатов военно-технического сотрудничества и оборонного экспорта?– На сегодняшний день Россия в каждом регионе имеет проверенных временем стратегических партнеров, с которыми наше военно-техническое сотрудничество развивается в течение многих десятков лет, еще со времен Советского Союза. Действительно, есть страны, целиком зависимые от США, Франции, Германии и так далее, которые, несмотря на желание сотрудничать с нами, не могут этого делать. Несмотря на это, мы нацелены на расширение связей в области ВТС во всех регионах мира.Результаты работы показывают, что мы успешно противостоим неджентльменской политике западных стран, направленной, как они выражаются, на сдерживание Российской Федерации, в том числе в области ВТС.– Как вы оцениваете предложение России на экспорт в области военных беспилотников – с какими аппаратами мы сможем эффективно конкурировать в соответствующем сегменте рынка в ближайшие несколько лет? Есть ли у РФ новейшие разработки в области БПЛА потенциально перспективные в отношении интереса иностранных заказчиков?– По отдельным видам БПЛА мы подписали несколько контрактов. Другие направления мы активно осваиваем и уже продвигаем нашу продукцию, которая, как считают международные специалисты, вполне конкурентоспособна на рынке. Думаю, что появление на рынке новых образцов российского вооружения должно стать сюрпризом для наших конкурентов.– Какие беспилотники мы будем поставлять на экспорт в ближайшей перспективе? Какие дроны востребованы, кроме "Ориона"?– За последние несколько лет мы получили значительное число обращений инозаказчиков о закупке БПЛА. Сейчас это действительно тренд, и мы не отстаем – область беспилотников и робототехники очень активно развивается, при этом наши зарубежные партнеры проявляют интерес к организации на их территории центров по сборке и ремонту аппаратов, интересуются обучением их специалистов.Основными объектами наших поставок являются многофункциональный комплекс "Орлан-10Е", разведывательно-ударный комплекс "Орион-Э". Ряд государств уже обратились к нам с просьбой организовать демонстрационные показы "Орлан-10Е" с учетом географических особенностей местности. Конечно же, рассчитываем, что после ознакомления с тактическими характеристиками будут подписаны соответствующие контракты.– Планируется ли создание СП по лицензионной сборке российских беспилотников на территории иностранных заказчиков? Ведутся ли такие переговоры? С кем из партнеров?– Тут нужно сразу подчеркнуть, что организация лицензионной сборки российских БПЛА на территории инозаказчика напрямую связана с количеством приобретаемой техники. Такой подход обусловлен экономической целесообразностью и рентабельностью их производства. Российская сторона готова к созданию совместных предприятий, в том числе с передачей технологий. Переговоры по данной тематике находятся в активной фазе.– Ранее директор ФСВТС заявлял о том, что Россия готова предложить на рынок не просто отдельные комплексы или системы ПВО, но эшелонированную систему ПВО, которая будет состоять из комплексов дальнего действия, средней дальности, малой и ближнего действия. Поступали ли заявки на такое комплексное предложение России или хотя бы на поставку связанной пары комплексов – С-400 и "Панцирь"?– Россия готова к поставкам эшелонированной системы ПВО, и, по оценкам мировых экспертов, наше предложение одно из самых комплексных и всесторонне продуманных. Более того, в ближайшие годы с учетом развития систем БПЛА и использованием различных тактик по применению беспилотников для нанесения ударов, а также их продаж по всему миру, перед странами все актуальнее будет стоять вопрос по защите своего воздушного пространства. При этом я не стала бы сводить вопрос к продажам исключительно С-400 и "Панциря". Россия готова предоставить широкую линейку систем ПВО, которые уже нашли своего покупателя.В настоящее время ряд государств проявляют заинтересованность в создании эшелонированной системы противовоздушной обороны. Реализация данных проектов носит комплексный характер и не ограничивается применением высокоэффективных образцов ПВО, а также предусматривает другое вооружение, в том числе с использованием авиации. В этой связи мы предлагаем индивидуальный подход к эшелонированным системам ПВО с учетом потребностей партнеров.– Кто станет следующим заказчиком С-400? Когда ожидать новый контракт на эти системы?– В настоящее время несколько государств прорабатывает вопрос приобретения С-400, ведутся соответствующие переговоры. Вместе с тем из-за недобросовестной конкуренции со стороны США, которые оказывают политическое давление на заказчиков и угрожают всем санкциями, ряд стран не афишируют свой интерес к нашим системам. Как только новые контракты на С-400 будут заключены, вам станет об этом известно.– Когда начнутся экспортные поставки таких новых ЗРК, как С-350 или "Бук-М3"? Ведутся ли в отношении них конкретные переговоры, или эти системы пока не нашли для себя даже потенциального заказчика?– Переговоры о поставках ЗРК С-350 "Витязь" и ЗРК "Бук-М3" ведутся сразу с несколькими странами. Экспортные поставки начнутся в сроки, которые будут согласованы в соответствующих контрактах.– Дальнейшие продажи "Панцирей" планируются? В какие страны?– Не вдаваясь в детали, могу сказать, что в приобретении "Панцирей" заинтересованы многие регионы. И мы ожидаем в ближайшей перспективе наращивание объемов поставок этих комплексов ПВО на экспорт.– На каком этапе сейчас находятся работы над истребителем Checkmate? Нет ли иностранных заказчиков, готовых инвестировать в разработку истребителя? Ведутся ли такие переговоры?– До получения заявок и начала предконтрактной работы самолету предстоит пройти путь от прототипа до серийной машины. Сегодня технический облик Checkmate в целом сформирован, идет активная работа по проекту, формирование кооперации. Поставки планируется начать уже в 2026-2027 годах.ФСВТС отмечает интерес к этой новинке. Например, на авиасалоне в Дубае все наши ведущие партнеры ознакомились с самолетом и планируют провести переговоры.– По итогам выставок МАКС-2021, "Армия-2021", а также Dubai Airshow было объявлено о миллиардных контрактах с инозаказчиками на российскую продукцию военного назначения. В частности, речь шла о вертолетах Ми-35П, истребителях Су-30, комплексах "Панцирь", беспилотниках, других самолетах и вертолетах. Можно ли раскрыть в какие регионы и в какие сроки будет поставляться эта техника?– Могу сказать только, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса уже приступили к реализации контрактов, заключенных на указанных международных площадках. Поставка вооружения и военной техники будет осуществляться в согласованные сроки.– Прислала ли Белоруссия заявку на поставку С-400? Если да, то в какие сроки ее планируется рассмотреть? Планирует ли белорусская сторона покупать другие российские комплексы ПВО?– Обращение на поставку ЗРС С-400 от Республики Белоруссия пока не поступало. Белорусская сторона планирует закупить зенитные ракетные комплексы "Тор-М2".– Заинтересовался ли Ближний Восток российскими автоматами под патрон НАТО АК-19? Планируются ли контракты по этому оружию?– Да, к этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19.– На каком этапе находятся работы по строительству завода для производства автоматов Калашникова в Венесуэле?– Несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также санкционные действия США, работы по завершению строительства ведутся активными темпами во взаимодействии с нашими венесуэльскими партнерами. Российские специалисты приступили к подготовке технологического оборудования и монтажу сборочных линий. Рассчитываем осуществить их запуск в 2022 году.– Какие-либо новые направления работы обсуждались по итогам межправительственной комиссии, недавно прошедшей в Индии? В частности, ранее заявлялось, что танк Т-14 "Армата", а также другая бронетехника, созданная на базе этой универсальной платформы, будут широко востребованы на международном оружейном рынке. Возможно ли создание для инозаказчиков эксклюзивной техники на базе платформы "Армата" по спецификациям заказчика? Ведутся ли такие переговоры?– В ходе недавно проведенной российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и российско-индийского саммита индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата", тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка.– Нет ли опасений, что в ближайшие годы Россия сместится со второго места в мире по экспорту вооружений на третье или еще ниже?– Таких опасений у нас нет. В целях укрепления позиций нашей страны в области ВТС работаем по всем направлениям. При этом особое внимание сегодня уделяется организации качественного послепродажного обслуживания, что является важнейшим элементом конкурентоспособности продукции военного назначения и источником увеличения объемов ее экспорта.Например, в целях обеспечения комплексного сервисного обслуживания российской авиационной техники военного назначения создано и наделено статусом государственного посредника акционерное общество "Национальная авиационно-сервисная компания".– Ведется ли против России информационная война по линии военно-технического сотрудничества? В чем она выражается? Как планируете с этим бороться?– Это уже неоднократно заявлялось – против нашей страны ведется гибридная война с использованием политических, экономических, дипломатических, информационных и иных инструментов. Безусловно, это касается и области ВТС. При этом попытки дискредитации российского оружия сочетаются с давлением на наших партнеров и применением незаконных ограничительных мер, так называемых "санкций" в кавычках. Однако российская продукция военного назначения имеет заслуженно высокую репутацию и активно продвигается на ведущих международных выставках.Есть и таргетированная антиреклама нашей ПВН. Ей мы противопоставляем высокое качество, широкие возможности и адекватную цену отечественной продукции военного назначения, разнообразные каналы ее продвижения на рынок, индивидуальную работу с текущими и перспективными партнерами, развитие системы комплексного сервисного обслуживания.Хочу отметить, что во всей этой истории важное значение имеет профессиональная деятельность СМИ. И хотела бы выразить благодарность изданиям и журналистам, которые объективно освещают проблематику ВТС и публикуют достоверную информацию.

https://ria.ru/20211216/armiya-1764048186.html

https://ria.ru/20211221/sotrudnichestvo-1764720858.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/orion-1764947323.html

https://ria.ru/20211216/fsvts-1764015107.html

https://ria.ru/20211207/vooruzhenie-1762495382.html

https://ria.ru/20211206/soglashenie-1762339651.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, интервью, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, валерия решетникова