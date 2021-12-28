https://ria.ru/20211228/svyaz-1765759392.html

Россия начнет серийное производство базовых станций 4G

Россия начнет серийное производство базовых станций 4G - РИА Новости, 28.12.2021

Россия начнет серийное производство базовых станций 4G

Серийное производство российских базовых станций 4G при обеспечении должного спроса, по предварительным оценкам, может начаться к 2023 году, сообщил в интервью... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T08:44

2021-12-28T08:44

2021-12-28T08:44

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Серийное производство российских базовых станций 4G при обеспечении должного спроса, по предварительным оценкам, может начаться к 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что все опытные образцы российского 4G оборудования предоставляются операторам сотовой связи для тестирования и разработчики регулярно получают от них обратную связь по направлениям, которые необходимо доработать или улучшить."По предварительным оценкам, если будет обеспечен спрос, выйти на серийное производство отечественных базовых станций 4G мы сможем уже к 2023 году", - сказал Чернышенко.Вице-премьер добавил, что основными претензиями операторов к отечественному оборудованию является его высокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами и пока не будет серийного производства и рыночного спроса, цена не станет конкурентной."Несколько российских компаний разработали и уже тестируют опытные образцы отечественного оборудования для стека сетей мобильной связи LTE. Некоторые из них запущены в опытную эксплуатацию в Крыму. К концу 2022 года они будут готовы к приему заказов на поставку оборудования LTE для проектов покрытия населенных пунктов численностью до 25 тысяч человек", - отметил Чернышенко.

https://realty.ria.ru/20210929/svyaz-1752216825.html

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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, россия