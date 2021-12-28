https://ria.ru/20211228/chernyshenko-1765685448.html

Дмитрий Чернышенко: в цифровизации Россия догоняет и обгоняет страны-лидеры

Дмитрий Чернышенко: в цифровизации Россия догоняет и обгоняет страны-лидеры - РИА Новости, 28.12.2021

Дмитрий Чернышенко: в цифровизации Россия догоняет и обгоняет страны-лидеры

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отвечает за широчайший спектр вопросов – от науки и туризма до технологий и спорта. В итоговом интервью РИА Новости он рассказал РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:00

2021-12-28T11:00

2021-12-28T11:00

экономика

технологии

интервью

дмитрий чернышенко

россия

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отвечает за широчайший спектр вопросов – от науки и туризма до технологий и спорта. В итоговом интервью РИА Новости он рассказал о пакете мер поддержки телекома, вывезенных россиянами за рубеж миллиардах, русском "букинге" и североамериканском снобизме, а также объяснил, из-за чего Россия отказалась вводить цифровой налог, зачем родители хотят, чтобы их дети занимались наукой, и почему Сочи легко может принять летнюю Олимпиаду. Беседовал Дмитрий Горностаев.– Вы курируете в правительстве технологии и IT-отрасль. Оцените, пожалуйста эффективность мер ее поддержки государством в пандемию.– Мы сегментировали всю IT-отрасль на 12 направлений – от софта до безопасности и связи, и в каждом из них пригласили топ-10 компаний, чтобы они нам сказали, какие есть барьеры, что им мешает жить и развиваться. В результате получили первый пакет, теперь запущен второй пакет. Они дают огромный толчок росту нашей цифровой индустрии – это не просто дань моде, а технологическая необходимость перехода к новой экономике.Пандемия, действительно, подстегнула цифровизацию и этот переход. В России очень высокие позиции в этой сфере, поэтому мы перепрыгиваем через несколько ступеней, догоняем и обгоняем страны-лидеры. Это импортозамещение будет стремительно происходить не только для инфраструктуры (например, при создании станций LTE), которая очень важна для безопасности нашей страны, но и для ПО, в котором мы от 60% до 100% также готовы к импортозамещению по всем направлениям спектра – и промышленного, и потребительского.Понятно, что это рыночные отношения, и мы их в честной борьбе замещаем. С микроэлектроникой более сложная ситуация. Но следующий год даст рынку новый процессор и выведет несколько принципиально новых сквозных проектов в отечественной микроэлектронике.– Можно уже подвести какие-то финансовые итоги первого пакета?– По данным ФНС у нас 49 миллиардов рублей налоговых поступлений благодаря реализации первого пакета – так что для государства это тоже выгодно.– Какова ситуация с пакетом мер поддержки для телекоммуникационной отрасли?– На данный момент этот пакет мер поддержки отрасли сформирован. И сейчас наши ведомства изучают документ – идет процесс согласования. Важно, что его разработка также велась при активном участии операторов связи. В планах Минцифры представить пакет мер в правительство в первом квартале будущего года. Предварительно в него войдут более десятка инициатив. Например, инвестиционный налоговый вычет, который предполагает уменьшение налога на прибыль на сумму расходов на модернизацию основных средств. Мы ожидаем, что эффект этой меры для топ-6 операторов будет оценивается до 10 миллиардов рублей ежегодно.Вторая мера – льготный кредит и лизинг на приобретение отечественной радиоэлектронной продукции.По нашим планам, с учетом этих мер поддержки доля отечественного оборудования связи составит к 2025 году более 50%.– Как идет процесс создания отечественных базовых станций 4G? Считаете ли обоснованными претензии операторов к качеству отечественного оборудования для развития 4G?– Несколько российских компаний разработали и уже тестируют опытные образцы отечественного оборудования для стека сетей мобильной связи LTE. Некоторые из них запущены в опытную эксплуатацию в Крыму. К концу 2022 года они будут готовы к приему заказов на поставку оборудования LTE для проектов покрытия населенных пунктов численностью до 25 тысяч человек.Все опытные образцы отечественного 4G оборудования предоставляются операторам сотовой связи для тестирования. Разработчики регулярно получают от них обратную связь по тем направлениям, которые необходимо доработать или улучшить.Основными претензиями операторов к отечественному оборудованию скорее является не его качество, а высокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. Но это законы рынка. Пока не будет серийного производства и рыночного спроса, цена не может быть конкурентной.По предварительным оценкам, если будет обеспечен спрос, выйти на серийное производство отечественных базовых станций 4G мы сможем уже к 2023 году.– Если говорить про так называемый "цифровой паспорт", что он будет из себя представлять? Когда начнется эксперимент по его внедрению? В каких регионах?– Цифровой паспорт – это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия. И выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов – это Москва, Московская область и Республика Татарстан. А вот использовать такой паспорт можно будет в любой точке России.Замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина. Хотя уверен, что выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя. По желанию в память смарт-карты можно будет занести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения. Уже готов системный проект, базовые электронные компоненты – микросхема и бланк, проведены технические испытания.– Мир движется в сторону введения налога на международные IT-компании. Подготовило ли Минцифры свои предложения по цифровому налогу, какова его величина, и когда он будет введен?– Мы не пошли по пути закрытия границ и выстраивания своего российского налога для иностранных компаний, поскольку мы в единой системе ВТО и уважаем принципы ОЭСР, которая разработала подготовила глобальную налоговую реформу, которая стоит на двух столпах: Pillar-1 и Pillar-2.Механизм Pillar-1, при котором международные группы компаний, не только IT, платят налоги в той стране, где они извлекают прибыль, – более справедливое распределение. Независимо от того, физически они присутствуют или нет – если ты извлекаешь прибыль, плати налоги в той стране, на местном рынке.Pillar-2 устанавливает глобальную минимальную ставку налога на прибыль в размере 15%. Мы рассчитывали и смотрели, какие налоги мы хотели бы вводить на иностранных резидентов, и сравнивали с теми налогами, которые мы можем получать в результате глобального налога, который делает ОЭСР. И видим, что нам выгоднее будет присоединиться к международной программе. Во-первых, она обеспечит прозрачность, которую нам не давали глобальные корпорации. Мы не видели этот объем, а сейчас они вынуждены будут раскрываться.– Законодательно это будет оформлено?– Да, мы присоединимся к международной конвенции, решение такое принято.– Вы сказали, что ковид подстегнул развитие IT, а туризм многие называют пострадавшей отраслью. Но ведь закрытые границы "открыли" страну для россиян?– До коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма, поскольку была создана культура, когда наш турист уезжал отдыхать за границу, и мы этому потакали. По подсчетам, каждый год около 35 миллиардов долларов тратили российские туристы за границей. То есть каждый год, на протяжении 20 лет, мы увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и так далее.Сейчас пришло время нам вернуть должное. У нас есть уникальное преимущество – большая и красивая страна с уникальным историческим, природным, рекреационным и культурным достоянием. И важно открыть Россию нашим туристам. Мы запустили по поручению председателя правительства в этом году новый национальный проект.Нужно, чтобы каждый ребенок раз в год съездил, отдохнул на море, поправил здоровье. Хотя бы раз в год был какой-то познавательный, патриотический туризм. У нас очень обширная и богатая история, которую нужно рассказывать и на месте пощупать, посмотреть и, таким образом, будет формироваться правильное сознание, понимание корней, устоев и так далее.– Этому способствовал запуск туристического кешбэка?– Конечно, но помимо стимулирования спроса, он стимулирует и создание туристической инфраструктуры, инвестиции в строительство гостиниц и так далее.Для того, чтобы это ускорить, была создана корпорация Туризм.РФ, и уже отобраны 53 проекта о создании туристической инфраструктуры в 27 регионах. Их реализация позволит создать от 15-20 тысяч рабочих мест, более 20 тысяч гостиничных номеров и существенно нарастить турпоток – до 10,5 миллиона человек. В 2022 году по 10 из 53 проектов начнутся строительно-монтажные работы.Это конкретные объекты – например, новый горнолыжный курорт Лаго-Наки в Адыгее, который соединится с объектами Красной Поляны, позволит России войти в пятерку стран мира по количеству горнолыжных трасс. Это только начало – еще не присоединился Кавказ, который тоже развивается.Или другой пример: "Три вулкана" на Камчатке, перспективный горнолыжный проект, и для нашего туриста, и для туристов из Азии. Здесь очень амбициозные сроки. Там буквально с 2024-2025 года уже многие трассы начнут работать.– Если продолжить тему туризма, то громкая история этого года была с Booking.com, русский "букинг" будет создан?– Да, история была громкой, я, конечно, не буду комментировать действия ФАС, они оштрафовали сервис и действовали в рамках своих полномочий. Сумма штрафа существенная – 1,3 миллиарда.Но очевидно, что многим гражданам такая система удобна. В ней собраны множество гостиниц и отелей, которые можно сравнить между собой, отсортировывать по цене и категории звездности, узнавать в режиме онлайн о наличие свободных номеров на необходимые даты. Это значительно экономит время и средства туристов.Сейчас в России мы создаем новую туристическую инфраструктуру. Выводим внутренний туризм на новый уровень. Появятся сотни новых гостиниц и туристических комплексов для всесезонного отдыха во всех уголках страны. При этом, напомню, одна из национальных целей, поставленных президентом, – это цифровая трансформация. И будет логичным, развивая внутренний туризм, разрабатывать отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему. Возможности создания в будущем российского аналога Booking.com есть.– В следующем году будете какие-то новации вводить на портале госуслуг?– Мы обновили всю структуру портала, создали совершенно новую архитектуру, новые технологии, он устойчив к критическим нагрузкам.Им пользуются уже 93 миллиона человек, 170 услуг – федеральных, региональных и муниципальных – переведены в этом году на портал.Работаем по поручению президента – до конца следующего года еще порядка 70 федеральных массовых социально значимых услуг будут переведены. Важно, что на портале представлены суперсервисы – наборы услуг, которые сгруппированы по жизненным ситуациям. Они в следующем году дополнятся "трудовой миграцией", "безбумажными перевозками пассажиров и грузов", "цифровом строительством". Со следующего года на портале Госуслуг будут также доступны более 100 региональных сервисов. Раньше их можно было получить только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо лично посетив то или иное ведомство. Это, например, назначение ряда пособий на детей; проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники; регистрация прав на недвижимость.– А дальше?– К 2024 году планируем, что у 85% россиян будет оформлена учетная запись на Госуслугах, а более половины будут пользоваться сервисом биометрической идентификации. В эти же сроки около 60% пользователей Госуслуг смогут использовать электронную цифровую подпись для подписания электронных документов онлайн, без необходимости личных визитов в ведомство, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид. Это значительно упростит деятельность малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время.– Сейчас наши спортсмены готовятся к Олимпиаде в Пекине, расскажите об их подготовке.– Мы на заключительном этапе формирования сборной, в расширенном списке более 600 человек в 13 видах спорта. На данный момент Россия 218 квот из 261 возможных получила.У нас, конечно, есть определенные обстоятельства, связанные с тем, что в некоторые страны для участия в отборочном этапе, например, в Америку, чтобы получить визу, нужно лететь в третьи страны, где есть визовые центры. Поэтому правительство экстренно выделило почти полмиллиарда рублей для того, чтобы наши сборники могли слетать и получать визу. Это создает неудобства и мешает тренировочному процессу. Но трудности делают нас сильнее, мы и это преодолеем, и все равно будем побеждать.В конце января уже по итогам финальных выступлений будет полностью сформирован список, и, я думаю, что мы с максимально возможной сборной поедем в Пекин.По паралимпийским играм тоже завоевано 49 лицензий, это 69 спортсменов, и окончательный состав – до 75 спортсменов, то есть, мы тоже очень представительно выступим и на Паралимпийских играх. Отрадно, что очень высокий уровень вакцинации среди наших спортсменов – более 85% наши спортсмены защищены, так что, пожелаем им здоровья.– Всех волнует история с хоккеем, поскольку традиционно это наша олимпийская надежда, но стало известно, что НХЛ не отпустит игроков.– Я считаю, что это ошибка НХЛ, то, что они всегда ставят коммерческие выгоды выше уровня самого важного спортивного соревнования, я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да еще и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов, как будто на олимпийских играх в Китае им что-то угрожает…. Но, раз не договорились, то, не договорились, будем выигрывать в тех условиях, которые есть.– Конечно здорово, когда наши спортсмены побеждают за рубежом. Но было очень круто, когда Игры проходили у нас, и возможно они пройдут в России еще раз. Подадим ли мы заявку, на какой год, и какой город может стать столицей следующих Олимпийских игр в РФ?– Я абсолютно уверен, что мы правильно делаем, подавая заявки на все глобальные международные события. В России накоплен опыт подготовки и проведения глобальных мероприятий, это и Олимпийские игры, и Универсиады, и Чемпионаты мира и Европы по футболу, и этот задел нужно использовать.Проведение спортивных мероприятий дают синергию с точки зрения развития экономики, социальной сферы, позиционирования в России на глобальных рынках. Совершенно очевидно, что Россия будет продолжать бороться и за право принять у себя и Олимпийские игры тоже. У нас много городов, которые потенциально соответствуют уровню мировых олимпийских столиц, это и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань.Я, конечно, очень субъективен в этом вопросе. Когда мы делали инфраструктуру под Сочи-2014, мы предусмотрели возможность модифицировать ее и для Летних игр. Там заложена такая возможность. Конечно я буду рад, если "Сириус" тоже войдет в заявку на 36-е летние Игры. Все площадки универсальные, и мы понимаем, как можно было бы быстро составить план по дальнейшему развитию этой территории.– То есть, Сочи-2036?– В том числе, да. Я думаю, что Сочи вполне может бороться со всеми остальными, потому что инфраструктура: спортивная, гостиничная – она вся есть, большинство объектов есть. Мы даже знаем, где Гребной канал там должен быть.На самом деле, много городов, которые могут принять Олимпийские игры. Владивосток тоже вполне бы мог бы подойти. Но это опять же, на мой взгляд. Нужно будет серьезно в ближайшее время оценить перспективы, возможности и обязательно подавать заявку.– В завершение интервью давайте подведем итоги Года науки и технологий, какими достижениями он запомнится?– Конечно, было очень много ярких событий, таких как стыковка российского модуля "Наука" к Международной космической станции, запуск самого высокоэнергетического токамака (термоядерная установка), разворачивание самого большого нейтринного телескопа на озере Байкал, запуск научного судна в Санкт-Петербурге и многие другие события.Но давайте посмотрим шире. По опросам, около 64% родителей в России хотят, чтобы их дети связали свое будущее с наукой. А 78% – выбрали бы технологические и инженерные специальности. И это не только из-за того, что финансирование научных сотрудников в два раза выше, чем средняя зарплата по отрасли, но, из-за того, что все понимают перспективность и интересность этой работы. Но и самое главное, у детей, которые, собственно, и должны создавать будущее нашей науки, отношение к науке и положительное отношение к ней очень высокое – больше 65% школьников гордятся нашей наукой. Это – очень хороший результат.Из реальных вещей, которые не вовлеченному человеку может быть сложно понять – невероятно важное изменение системы управления всем государственным научно-технологическим и научно-техническим развитием. Из 34 отраслевых научных программ была собрана одна, в которой сконцентрированы 1,2 триллиона рублей, которые каждый год инвестируются в науку. Из них около 500 миллиардов рублей – непосредственно на проведение научных исследований и разработок.Это дает возможность концентрации усилий ученых и возможности лабораторий и исследовательских институтов вокруг тех направлений, которые наиболее актуальны для нашей страны.

https://ria.ru/20211224/ekonomika-1765341430.html

https://ria.ru/20211011/4g-1753988671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/1765654036.html

https://ria.ru/20211224/kurorty-1765364547.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/gosuslugi-1764917986.html

https://rsport.ria.ru/20211225/mozyakin-1765447446.html

https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html

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экономика, технологии, интервью, дмитрий чернышенко, россия