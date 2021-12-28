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Украинцы в шоке: перепуганному Зеленскому не хватило мужества ответить Кадырову

На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым - РИА Новости, 28.12.2021

Украинцы в шоке: перепуганному Зеленскому не хватило мужества ответить Кадырову

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова из-за страха перед... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T01:50

2021-12-28T01:50

2021-12-28T03:59

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова из-за страха перед ним. Об этом украинский политик заявил заявил на своем YouTube-канале.Ранее Кадыров предположил, что если Зеленский не прекратит политику, направленную против Москвы, то Украину необходимо будет присоединить к России.В 2018 году Зеленский дал интервью Дмитрию Гордону и рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого на тот момент будущему президенту пришлось извиняться. Как уточнил Зеленский, в одном из юмористических шоу продемонстрировали кадры с плачущим главой Чечни. Юморист подчеркнул, что после этого у него поинтересовались о мнении по этому поводу. На что Зеленский, по его словам, ответил, что "если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира... хочу попросить прощения".Как сообщило издание "Страна.ua", осенью 2014-го Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым. Как отмечалось, он обратился за помощью к первому заместителю министра внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову, поскольку у него были "опасения за жизнь". Ведомство помогло устроить встречу Зеленскому с замглавы МВД Чечни и с самим главой регионального министерства. Кроме того, по информации СМИ, допускалась также и его встреча с самим Кадыровым, однако будущий украинский лидер отказался ехать в Чечню, из-за чего "улаживать конфликт" отправился подчиненный Евдокимова Юрий Ериняк.

https://ria.ru/20211227/zelenskiy-1765582087.html

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в мире, украина, рамзан кадыров, владимир зеленский, чеченская республика (чечня), алексей гончаренко, ситуация на украине, россия