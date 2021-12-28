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Украинцы в шоке: перепуганному Зеленскому не хватило мужества ответить Кадырову
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым - РИА Новости, 28.12.2021
Украинцы в шоке: перепуганному Зеленскому не хватило мужества ответить Кадырову
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова из-за страха перед... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T01:50
2021-12-28T03:59
в мире
украина
рамзан кадыров
владимир зеленский
чеченская республика (чечня)
алексей гончаренко
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова из-за страха перед ним. Об этом украинский политик заявил заявил на своем YouTube-канале.Ранее Кадыров предположил, что если Зеленский не прекратит политику, направленную против Москвы, то Украину необходимо будет присоединить к России.В 2018 году Зеленский дал интервью Дмитрию Гордону и рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого на тот момент будущему президенту пришлось извиняться. Как уточнил Зеленский, в одном из юмористических шоу продемонстрировали кадры с плачущим главой Чечни. Юморист подчеркнул, что после этого у него поинтересовались о мнении по этому поводу. На что Зеленский, по его словам, ответил, что "если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира... хочу попросить прощения".Как сообщило издание "Страна.ua", осенью 2014-го Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым. Как отмечалось, он обратился за помощью к первому заместителю министра внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову, поскольку у него были "опасения за жизнь". Ведомство помогло устроить встречу Зеленскому с замглавы МВД Чечни и с самим главой регионального министерства. Кроме того, по информации СМИ, допускалась также и его встреча с самим Кадыровым, однако будущий украинский лидер отказался ехать в Чечню, из-за чего "улаживать конфликт" отправился подчиненный Евдокимова Юрий Ериняк.
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в мире, украина, рамзан кадыров, владимир зеленский, чеченская республика (чечня), алексей гончаренко, ситуация на украине, россия
01:50 28.12.2021 (обновлено: 03:59 28.12.2021)
 
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский не ответил Кадырову из-за страха перед главой Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова из-за страха перед ним. Об этом украинский политик заявил заявил на своем YouTube-канале.
Ранее Кадыров предположил, что если Зеленский не прекратит политику, направленную против Москвы, то Украину необходимо будет присоединить к России.
"Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем (комментировать внешнеполитическую ситуацию. — Прим. ред.). По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым. — Прим. ред.)", — заявил Гончаренко.
В 2018 году Зеленский дал интервью Дмитрию Гордону и рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого на тот момент будущему президенту пришлось извиняться. Как уточнил Зеленский, в одном из юмористических шоу продемонстрировали кадры с плачущим главой Чечни. Юморист подчеркнул, что после этого у него поинтересовались о мнении по этому поводу. На что Зеленский, по его словам, ответил, что "если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира... хочу попросить прощения".
Как сообщило издание "Страна.ua", осенью 2014-го Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым. Как отмечалось, он обратился за помощью к первому заместителю министра внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову, поскольку у него были "опасения за жизнь". Ведомство помогло устроить встречу Зеленскому с замглавы МВД Чечни и с самим главой регионального министерства. Кроме того, по информации СМИ, допускалась также и его встреча с самим Кадыровым, однако будущий украинский лидер отказался ехать в Чечню, из-за чего "улаживать конфликт" отправился подчиненный Евдокимова Юрий Ериняк.
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В миреУкраинаРамзан КадыровВладимир ЗеленскийЧеченская республика (Чечня)Алексей ГончаренкоСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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