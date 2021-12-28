Украинцы в шоке: перепуганному Зеленскому не хватило мужества ответить Кадырову

01:50 28.12.2021 (обновлено: 03:59 28.12.2021)
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
Депутат Рады Гончаренко: Зеленский не ответил Кадырову из-за страха перед главой Чечни
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова из-за страха перед ним. Об этом украинский политик заявил заявил на своем YouTube-канале.
"Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем (комментировать внешнеполитическую ситуацию. — Прим. ред.). По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым. — Прим. ред.)", — заявил Гончаренко.
В 2018 году Зеленский дал интервью Дмитрию Гордону и рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого на тот момент будущему президенту пришлось извиняться. Как уточнил Зеленский, в одном из юмористических шоу продемонстрировали кадры с плачущим главой Чечни. Юморист подчеркнул, что после этого у него поинтересовались о мнении по этому поводу. На что Зеленский, по его словам, ответил, что "если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира... хочу попросить прощения".
Как сообщило издание "Страна.ua", осенью 2014-го Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым. Как отмечалось, он обратился за помощью к первому заместителю министра внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову, поскольку у него были "опасения за жизнь". Ведомство помогло устроить встречу Зеленскому с замглавы МВД Чечни и с самим главой регионального министерства. Кроме того, по информации СМИ, допускалась также и его встреча с самим Кадыровым, однако будущий украинский лидер отказался ехать в Чечню, из-за чего "улаживать конфликт" отправился подчиненный Евдокимова Юрий Ериняк.