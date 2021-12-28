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Токаев заявил о решающей роли "Спутника V" в борьбе с COVID-19 в Казахстане
Токаев заявил о решающей роли "Спутника V" в борьбе с COVID-19 в Казахстане - РИА Новости, 28.12.2021
Токаев заявил о решающей роли "Спутника V" в борьбе с COVID-19 в Казахстане
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" сыграла ключевую роль в противодействии распространению COVID-19 в Казахстане, заявил президент Казахстана... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:34
2021-12-28T17:34
2021-12-28T19:46
в мире
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санкт-петербург
караганда
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коронавирусы
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 28 дек - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" сыграла ключевую роль в противодействии распространению COVID-19 в Казахстане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Токаев во вторник принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.Как сообщила пресс-служба президента, Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии."Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Токаев.Вакцина "Спутник V" стала первым препаратом, который стал доступен в Казахстане для массовой вакцинации весной 2021 года. Первоначально готовая вакцина поступала из России. Позже производство препарата было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе в республике.
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17:34 28.12.2021 (обновлено: 19:46 28.12.2021)
Токаев заявил о решающей роли "Спутника V" в борьбе с COVID-19 в Казахстане
Глава Казахстана Токаев заявил о решающей роли "Спутника V" в борьбе с COVID-19 в стране