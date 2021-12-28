15:21 28.12.2021 (обновлено: 17:25 28.12.2021)
Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Президент России Путин: углубление интеграции в СНГ оправдало его создание
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Создание Содружества Независимых Государств было оправданным, заявил Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.
"Интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики", — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что за прошедшие десятилетия случилось много кардинальных изменений, но наработанные еще со времен СССР связи помогают членам содружества лучше, чем другим странам, проходить через непростые этапы.
"Мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем. Но одна из главных тем, ради которой мы собрались в текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, это наша общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции", — добавил Путин.
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Традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ проходит в Петербурге по инициативе российского лидера. В ней принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств подписали руководители России, Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 года.
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