https://ria.ru/20211228/shoygu-1765799891.html
Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс за успешный год
Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс за успешный год - РИА Новости, 28.12.2021
Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс за успешный год
Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который в 2021 году помог существенно обновить вооружение российской... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:16
2021-12-28T12:16
2021-12-28T12:16
безопасность
сергей шойгу
космос - риа наука
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который в 2021 году помог существенно обновить вооружение российской армии."Неделю назад на расширенном заседании коллегии мы подвели итоги уходящего года. 2021-й был для нас, несмотря на все сложности, достаточно успешным. И сегодня, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить нашу промышленность, которая позволила нам выйти на уровень современности по всем видам вооружения на достаточно высокие показатели. Если говорить в целом, то это больше 71%", - сказал Шойгу на селектором совещании.Он также отметил очень высокие показатели исправности военной техники российских Вооружённых сил."Исправность у нас на очень высоком уровне. Пожалуй, по исправности техники, вооружения мы сегодня находимся, наверное, на первом месте. Как минимум - на лидирующих позициях среди вооружённых сил всех стран", - констатировал Шойгу.
https://ria.ru/20211227/mchs-1765594516.html
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безопасность, сергей шойгу, космос - риа наука
Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс за успешный год
Глава Минобороны Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс за успешный год
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу
поблагодарил оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который в 2021 году помог существенно обновить вооружение российской армии.
"Неделю назад на расширенном заседании коллегии мы подвели итоги уходящего года. 2021-й был для нас, несмотря на все сложности, достаточно успешным. И сегодня, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить нашу промышленность, которая позволила нам выйти на уровень современности по всем видам вооружения на достаточно высокие показатели. Если говорить в целом, то это больше 71%", - сказал Шойгу на селектором совещании.
Он также отметил очень высокие показатели исправности военной техники российских Вооружённых сил.
"Исправность у нас на очень высоком уровне. Пожалуй, по исправности техники, вооружения мы сегодня находимся, наверное, на первом месте. Как минимум - на лидирующих позициях среди вооружённых сил всех стран", - констатировал Шойгу.