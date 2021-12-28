https://ria.ru/20211228/shoygu-1765799891.html

Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс за успешный год

Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс за успешный год - РИА Новости, 28.12.2021

Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс за успешный год

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который в 2021 году помог существенно обновить вооружение российской... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:16

2021-12-28T12:16

2021-12-28T12:16

безопасность

сергей шойгу

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который в 2021 году помог существенно обновить вооружение российской армии."Неделю назад на расширенном заседании коллегии мы подвели итоги уходящего года. 2021-й был для нас, несмотря на все сложности, достаточно успешным. И сегодня, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить нашу промышленность, которая позволила нам выйти на уровень современности по всем видам вооружения на достаточно высокие показатели. Если говорить в целом, то это больше 71%", - сказал Шойгу на селектором совещании.Он также отметил очень высокие показатели исправности военной техники российских Вооружённых сил."Исправность у нас на очень высоком уровне. Пожалуй, по исправности техники, вооружения мы сегодня находимся, наверное, на первом месте. Как минимум - на лидирующих позициях среди вооружённых сил всех стран", - констатировал Шойгу.

https://ria.ru/20211227/mchs-1765594516.html

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безопасность, сергей шойгу, космос - риа наука