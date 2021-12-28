Посол рассказал, где находится бывший вице-президент Афганистана Салех
Посол Афганистана Агбар: бывший вице-президент Салех находится в провинции Панджшер
© AP Photo / Kamran JebreiliАмрулла Салех
© AP Photo / Kamran Jebreili
ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех находится в провинции Панджшер, у сконцентрированных в ней сил сопротивления достаточно оружия и военной техники для борьбы против талибов, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар.
"Амрулла Салех сейчас находится в Панджшерском ущелье, мы с ним имеем постоянные контакты по телефону, также как и с Ахмадом Масудом (сыном полевого командира Ахмад Шаха Масуда, известного борьбой с "Талибаном"* - ред.), и другими членами сопротивления, которые меня информируют об обстановке в Панджшере. Что касается военной помощи, хочу сказать, у нас пока хватает сил, военной техники и оружия для нашего сопротивления в Панджшере", - сказал он.
По словам посла Афганистана, "мы хотим, чтобы Таджикистан, как наш самый близкий и хороший сосед, поддержал нас с политической стороны в плане соблюдения демократии, воцарения мира и согласия, проведения всенародных выборов и инклюзивном правительстве".
"Амрулла Салех был в Душанбе, но я не имею точной информации о его встрече с президентом (Таджикистана - ред.) Эмомали Рахмоном. Мы благодарны президенту Рахмону за его особое внимание к Афганистану и за его поддержку нашего народа и там, и здесь", - отметил афганский посол.
После захвата власти талибами и бегства бывшего тогда президентом Ашрафа Гани вице-президент Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Позднее СМИ сообщали, что Салех выехал в Таджикистан вместе с лидерами сопротивления провинции Панджшер. При этом силы сопротивления отрицают, что Салех покинул Афганистан.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность