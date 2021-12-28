Рябков назвал вероятную дату переговоров с США по гарантиям безопасности
Замглавы МИД Рябков: переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время подписания Меморандума по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа. 8 мая 2018
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО 12 января, но окончательной и полной договорённости по всем аспектам будущих консультаций пока нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентства Франс Пресс и Рейтер сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей РФ с ОБСЕ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся "сразу после новогодних каникул".
"Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договорённости нет", - сказал Рябков.
Говоря о возможных переговорах с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, Рябков подтвердил, что эта дата прорабатывается.
"У нас нет окончательной, полной договорённости по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются", - пояснил Рябков.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.