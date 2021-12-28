https://ria.ru/20211228/rubl-1765745273.html
Кому выгодна паника вокруг рубля
Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля - РИА Новости, 28.12.2021
Кому выгодна паника вокруг рубля
Паника вокруг рубля выгодна трейдерам, играющим против российской валюты через покупку фьючерсов или иных валют, которые должны укрепиться к рублю, рассказал... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T01:15
2021-12-28T01:15
2021-12-28T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
алексей кричевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Паника вокруг рубля выгодна трейдерам, играющим против российской валюты через покупку фьючерсов или иных валют, которые должны укрепиться к рублю, рассказал агентству “Прайм” эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Соответственно, когда российская расчетная единица падает, все, кто на это ставил, прилично зарабатывают. Сейчас такой способ выгоден добывающим компаниям, чей основной заработок — экспорт.Внутренние расчеты они ведут в рублях, а при продаже нефти за рубеж организация получает большую прибыль в том случае, если во время контракта на поставки рубль будет слабеть. Это объясняется фиксированной стоимостью сырья в другой валюте, отметил эксперт.
https://ria.ru/20211227/rubl-1765509608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, россия, алексей кричевский
Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
Финансист Кричевский: слабый рубль нужен трейдерам покупающим укрепляющиеся к нему валюты