https://ria.ru/20211228/rubl-1765745273.html

Кому выгодна паника вокруг рубля

Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля - РИА Новости, 28.12.2021

Кому выгодна паника вокруг рубля

Паника вокруг рубля выгодна трейдерам, играющим против российской валюты через покупку фьючерсов или иных валют, которые должны укрепиться к рублю, рассказал... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T01:15

2021-12-28T01:15

2021-12-28T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

алексей кричевский

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Паника вокруг рубля выгодна трейдерам, играющим против российской валюты через покупку фьючерсов или иных валют, которые должны укрепиться к рублю, рассказал агентству “Прайм” эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Соответственно, когда российская расчетная единица падает, все, кто на это ставил, прилично зарабатывают. Сейчас такой способ выгоден добывающим компаниям, чей основной заработок — экспорт.Внутренние расчеты они ведут в рублях, а при продаже нефти за рубеж организация получает большую прибыль в том случае, если во время контракта на поставки рубль будет слабеть. Это объясняется фиксированной стоимостью сырья в другой валюте, отметил эксперт.

https://ria.ru/20211227/rubl-1765509608.html

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экономика, рубль, россия, алексей кричевский