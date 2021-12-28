https://ria.ru/20211228/rezhim-1765883187.html
Попова рассказала об усиленном режиме работы Роспотребнадзора в праздники
Попова рассказала об усиленном режиме работы Роспотребнадзора в праздники - РИА Новости, 28.12.2021
Попова рассказала об усиленном режиме работы Роспотребнадзора в праздники
Специалисты Роспотребнадзора в период новогодних праздников переходят на усиленный режим работы, будет установлен контроль по недопуску в торговые сети... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:45
2021-12-28T17:45
2021-12-28T17:46
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
новый год
анна попова
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в период новогодних праздников переходят на усиленный режим работы, будет установлен контроль по недопуску в торговые сети просроченных продуктов питания, на горячую линию можно обратиться по вопросам качества детских подарков, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Вместе с тем, учитывая особенность новогодних праздников, продолжает работу горячая линия. Мы также принимаем обращения граждан и разъясняем ситуацию по детским новогодним подаркам, по качеству и срокам годности пищевых продукции, мы усиливаем контроль на предмет недопущения появления в торговой сети просроченных продуктов питания, что, к сожалению, бывает в длительные выходные дни", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По словам Поповой, специалисты Роспотребнадзора в праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства."Все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора. В период новогодних праздников продолжит работу колл-центр Роспотребнадзора. Специалисты принимают обращения по профилактике, тестированию коронавируса и жалобы, и разъяснения мы даем на трех языках", - добавила Попова.
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765870590.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, новый год, анна попова, россия
17:45 28.12.2021 (обновлено: 17:46 28.12.2021)
Попова рассказала об усиленном режиме работы Роспотребнадзора в праздники
Попова рассказала о переходе на усиленный режим работы Роспотребнадзора в праздники
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Специалисты Роспотребнадзора
в период новогодних праздников переходят на усиленный режим работы, будет установлен контроль по недопуску в торговые сети просроченных продуктов питания, на горячую линию можно обратиться по вопросам качества детских подарков, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова
.
"Вместе с тем, учитывая особенность новогодних праздников, продолжает работу горячая линия. Мы также принимаем обращения граждан и разъясняем ситуацию по детским новогодним подаркам, по качеству и срокам годности пищевых продукции, мы усиливаем контроль на предмет недопущения появления в торговой сети просроченных продуктов питания, что, к сожалению, бывает в длительные выходные дни", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По словам Поповой, специалисты Роспотребнадзора в праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства.
"Все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора. В период новогодних праздников продолжит работу колл-центр Роспотребнадзора. Специалисты принимают обращения по профилактике, тестированию коронавируса и жалобы, и разъяснения мы даем на трех языках", - добавила Попова.