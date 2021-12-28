14:06 28.12.2021 (обновлено: 17:01 28.12.2021)
Рашкина лишили водительских прав
Суд лишил депутата Госдумы от КПРФ Рашкина водительских прав на полтора года
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
САРАТОВ, 28 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который управлял автомобилем с тушей убитого лося в багажнике и отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения, лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в аппарате мирового судьи судебного участка № 1 Лысогорского района Саратовской области.
"Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. <...> Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и штрафа в сумме 30 тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства.
Как уточняется в карточке дела на сайте судебного участка, мировой судья Елена Четверкина признала Рашкина виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП России ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").
Дело Рашкина
В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что случайно нашел ее во время прогулки. Позже парламентарий записал видеообращение, в котором признался, что убил животное. Как рассказал коммунист, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и, если удастся, то поохотиться". По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, как подчеркнул парламентарий, спиртное не употреблял.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По статье 258 УК политику грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Помимо этого, парламентария привлекут к административной ответственности.
Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, Рашкин был за рулем с признаками опьянения: от него исходил "резкий запах спиртного", его речь была нарушена.
Сам коммунист называл масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".
Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК России ("Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору"). Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин — только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. Преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (что его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву. Суд до 13 февраля избрал Рашкину меру пресечения, запретив общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и посещать охотничьи угодья. Сам депутат заявил, что планирует продолжать работу в нижней палате парламента, хотя наложенные судом запреты затруднят ее.
13 декабря, 20:44Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность