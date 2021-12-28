https://ria.ru/20211228/pvo-1765752536.html

Несколько стран захотели купить российскую эшелонированную ПВО

Несколько стран захотели купить российскую эшелонированную ПВО - РИА Новости, 28.12.2021

Несколько стран захотели купить российскую эшелонированную ПВО

Несколько иностранных заказчиков заинтересованы в российской эшелонированной системе ПВО, которая предполагает поставку группировки зенитных ракетных систем... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:39

2021-12-28T03:39

2021-12-28T05:26

безопасность

армия

москва

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

с-400 «триумф»

пво

россия

валерия решетникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742173997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89cad6db5185dd4c471d5154caf55900.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Несколько иностранных заказчиков заинтересованы в российской эшелонированной системе ПВО, которая предполагает поставку группировки зенитных ракетных систем разной дальности, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.Эшелонированная система ПВО предполагает смешанную группировку зенитных ракетных систем большой, средней и малой дальности, действующую в едином контуре управления.Она добавила, что реализация таких проектов не ограничивается применением высокоэффективных образцов ПВО, но предусматривает и другое вооружение, в том числе с использованием авиации."В этой связи мы предлагаем индивидуальный подход к эшелонированным системам ПВО с учетом потребностей партнеров", — уточнила пресс-секретарь.Официальный представитель ФСВТС отметила, что в ближайшие годы, с учетом развития систем БПЛА и использованием различных тактик по применению беспилотников для нанесения ударов, а также их продаж по всему миру, перед странами все актуальнее становится вопрос по защите своего воздушного пространства.При этом, добавила Решетникова, речь не идет о поставках исключительно пары комплексов С-400 — "Панцирь", Россия готова предоставить широкую линейку систем ПВО.

https://ria.ru/20211224/sovfed-1765288899.html

https://ria.ru/20211225/tekhnika-1765319923.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, армия, москва, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», пво, россия, валерия решетникова