https://ria.ru/20211228/pvo-1765752536.html
Несколько стран захотели купить российскую эшелонированную ПВО
Несколько стран захотели купить российскую эшелонированную ПВО - РИА Новости, 28.12.2021
Несколько стран захотели купить российскую эшелонированную ПВО
Несколько иностранных заказчиков заинтересованы в российской эшелонированной системе ПВО, которая предполагает поставку группировки зенитных ракетных систем... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:39
2021-12-28T03:39
2021-12-28T05:26
безопасность
армия
москва
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
с-400 «триумф»
пво
россия
валерия решетникова
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Несколько иностранных заказчиков заинтересованы в российской эшелонированной системе ПВО, которая предполагает поставку группировки зенитных ракетных систем разной дальности, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.Эшелонированная система ПВО предполагает смешанную группировку зенитных ракетных систем большой, средней и малой дальности, действующую в едином контуре управления.Она добавила, что реализация таких проектов не ограничивается применением высокоэффективных образцов ПВО, но предусматривает и другое вооружение, в том числе с использованием авиации."В этой связи мы предлагаем индивидуальный подход к эшелонированным системам ПВО с учетом потребностей партнеров", — уточнила пресс-секретарь.Официальный представитель ФСВТС отметила, что в ближайшие годы, с учетом развития систем БПЛА и использованием различных тактик по применению беспилотников для нанесения ударов, а также их продаж по всему миру, перед странами все актуальнее становится вопрос по защите своего воздушного пространства.При этом, добавила Решетникова, речь не идет о поставках исключительно пары комплексов С-400 — "Панцирь", Россия готова предоставить широкую линейку систем ПВО.
https://ria.ru/20211224/sovfed-1765288899.html
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безопасность, армия, москва, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», пво, россия, валерия решетникова
03:39 28.12.2021 (обновлено: 05:26 28.12.2021)
Несколько стран захотели купить российскую эшелонированную ПВО
Пресс-секретарь ФСВТС Решетникова: некоторые страны хотят купить эшелонированную ПВО