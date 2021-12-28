https://ria.ru/20211228/putin-1765847385.html

Путин провел встречу с президентом Казахстана

Путин провел встречу с президентом Казахстана - РИА Новости, 28.12.2021

Путин провел встречу с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, пригласил его приехать в РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:32

2021-12-28T15:32

2021-12-28T15:45

в мире

казахстан

владимир путин

снг

касым-жомарт токаев

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, пригласил его приехать в начале следующего года.Токаев, в частности, затронул в ходе беседы вопросы образования. По его словам, Казахстану нужны технические специалисты, и образование можно было бы получить в филиалах ведущих российских вузов."Конечно, вопросы, которые Вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация. Ну это прям ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы Вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады Вас видеть", - сказал Путин."Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович", - сказал Токаев.

https://ria.ru/20211220/gaz-1764582558.html

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в мире, казахстан, владимир путин, снг, касым-жомарт токаев, россия