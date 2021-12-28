https://ria.ru/20211228/prrazdniki-1765712802.html

Эксперты выяснили, где российские туристы проведут Новый год

Эксперты выяснили, где российские туристы проведут Новый год - РИА Новости, 28.12.2021

Эксперты выяснили, где российские туристы проведут Новый год

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей выяснили, где российские туристы выкупили номера в гостиницах на предстоящие новогодние праздники и в какую сумму... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:25

2021-12-28T11:25

2021-12-28T11:25

туризм

будапешт

санкт-петербург

афины

стамбул

москва

ялта

хургада

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей выяснили, где российские туристы выкупили номера в гостиницах на предстоящие новогодние праздники и в какую сумму им это обошлось, сообщает Ostrovok.ru.В тройку самых востребованных внутренних направлений у самостоятельных туристов вошли Москва, Санкт-Петербург и Ялта.В среднем путешественники бронируют отели в России стоимостью 4500 рублей за сутки за номер на двоих, останавливаясь на три ночи.Среди наиболее популярных внутренних направлений (топ-10) самое дорогое размещение забронировали в Красной Поляне – в среднем 18000 рублей за ночь в номере на двоих. Отдых в отелях Ялты обходится туристам в 7000 рублей за ночь.В поездках по России туристы отдают предпочтение трехзвездочным (26 процентов бронирований) и четырехзвездочным (20 процентов) гостиницам, а также отелям без категории (столько же). На долю "пятерок" приходится только четыре процента броней.Выбирая зарубежные направления, туристы, как правило, едут в отели стоимостью 9500 рублей за ночь, останавливаясь на неделю.На новогодние праздники самыми популярными остаются страны, сохраняющие простые условия для въезда. В пятерку лидеров вошли Дубай, Афины (спрос увеличился в шесть раз по сравнению с 2020 годом), Стамбул, Хургада, а также Будапешт, который открылся для российских туристов только в августе 2021 года.Самым дорогим направлением из указанных стал Дубай, где покупают номера стоимостью 16000 рублей за ночь. Отели Будапешта и Стамбула обходятся туристам в среднем в 7700 рублей за сутки. Несколько бюджетнее – размещение в гостиницах Хургады (6700 рублей) и Афин (6100 рублей).Бронируя отели за рубежом, туристы отдают предпочтение гостиницам категории четыре звезды (35 процентов), три звезды (25) и пять звезд (12 процентов).

https://ria.ru/20211222/sochi-1764866435.html

https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html

https://ria.ru/20211227/egipet-1765660850.html

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стамбул

москва

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красная поляна

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