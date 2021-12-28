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В Краснодаре проверяют видео, на котором мужчина бьет пенсионерку

В Краснодаре проверяют видео, на котором мужчина бьет пенсионерку - РИА Новости, 28.12.2021

В Краснодаре проверяют видео, на котором мужчина бьет пенсионерку

Полиция Краснодара заинтересовалась сообщением об избиении пенсионерки, сообщил РИА Новости представитель УМВД по городу Артем Коноваленко. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:59

2021-12-28T11:59

2021-12-28T14:51

происшествия

краснодар

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СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Полиция Краснодара заинтересовалась сообщением об избиении пенсионерки, сообщил РИА Новости представитель УМВД по городу Артем Коноваленко.В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены двое мужчин, один из них ругается матом, а потом подбегает к пожилой женщине и начинает ее бить, повалив на землю. По словам очевидцев, в конфликте участвовали работники коммунальных служб: они спиливали деревья, а напали на пенсионерку, после того как та спросила их о наличии порубочного билета."На основании поступившего в полицию заявления в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Действиям и участникам инцидента будет дана правовая оценка", — сказал Коноваленко.Свидетели инцидента вместе с пострадавшей сначала обратились в полицию, а потом доставили ее в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20211124/izbienie-1760482697.html

краснодар

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происшествия, краснодар