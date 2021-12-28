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Проекты "России – страны возможностей" привлекли десять миллионов человек
Проекты "России – страны возможностей" привлекли десять миллионов человек - РИА Новости, 28.12.2021
Проекты "России – страны возможностей" привлекли десять миллионов человек
Более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 зарубежных стран приняли участие в проектах и конкурсах президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T22:52
2021-12-28T22:52
общество
сергей кириенко
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 зарубежных стран приняли участие в проектах и конкурсах президентской платформы "Россия – страна возможностей" за три с половиной года ее работы, сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко."Президентская платформа "Россия – страна возможностей" существует всего три с половиной года. На данный момент времени с учетом конкурсантов этого года в ней приняли участие более 10 миллионов человек. Причем каждый год это количество увеличивается – больше 4 миллионов участников только за этот год. Это в первую очередь из-за того, что добавились такие массовые конкурсы, как "Большая перемена" – самый крупный школьный конкурс, два с половиной миллиона человек в этом году принимали участие в этом проекте. В "Лидерах России" за четыре сезона приняли участие 840 тысяч человек из всех регионов России и 150 стран мира с учетом международного трека, – приводит слова Кириенко пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".Данная организация возникла по инициативе президента РФ для создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая Перемена", "Твой ход", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ" другие.
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общество, сергей кириенко, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
22:52 28.12.2021
 
Проекты "России – страны возможностей" привлекли десять миллионов человек

Более десяти миллионов человек приняли участие в проектах "Россия — страна возможностей"

© Виталий Тимкив / Фотохост Конгресса молодых учёныхПресс-волл платформы "Россия - страна возможностей"
Пресс-волл платформы Россия - страна возможностей
© Виталий Тимкив / Фотохост Конгресса молодых учёных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 зарубежных стран приняли участие в проектах и конкурсах президентской платформы "Россия – страна возможностей" за три с половиной года ее работы, сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Президентская платформа "Россия – страна возможностей" существует всего три с половиной года. На данный момент времени с учетом конкурсантов этого года в ней приняли участие более 10 миллионов человек. Причем каждый год это количество увеличивается – больше 4 миллионов участников только за этот год. Это в первую очередь из-за того, что добавились такие массовые конкурсы, как "Большая перемена" – самый крупный школьный конкурс, два с половиной миллиона человек в этом году принимали участие в этом проекте. В "Лидерах России" за четыре сезона приняли участие 840 тысяч человек из всех регионов России и 150 стран мира с учетом международного трека, – приводит слова Кириенко пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".
Данная организация возникла по инициативе президента РФ для создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. На сегодняшний день в АНО "Россия - страна возможностей" реализуется 26 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", "Большая Перемена", "Твой ход", "Цифровой прорыв", "Учитель будущего", "Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ" другие.
Баннер с символикой конкурса Лидеры России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
19:21
Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в Гостином Дворе
 
ОбществоСергей КириенкоРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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