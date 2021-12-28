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Глава СПЧ осудил приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны
Глава СПЧ осудил приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны - РИА Новости, 28.12.2021
Глава СПЧ осудил приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает излишне суровым приговор 19-летнему блогеру... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:05
2021-12-28T16:05
общество
москва
совет по правам человека при президенте рф (спч)
великая отечественная война (1941-1945)
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает излишне суровым приговор 19-летнему блогеру Матвею Юферову, осквернившему портрет ветерана.Мосгорсуд ранее приговорил к 4 годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана в Измайлово. Также блогеру запретили размещать материалы в интернете сроком на 5 лет."В судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием. Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность - за убийство могут дать пять лет, и за то, что помочился не туда - четыре года", - сказал Фадеев журналистам, комментируя дело 19-летнего Матвея Юферова.Как сообщала прокуратура Москвы, ночью 25 ноября обвиняемый, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои действия он снял на телефон, после чего разместил в соцсети.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, 19-летний Юферов помочился на портрет.Молодой человек обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ - "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет". Максимальное наказание по статье - пять лет лишения свободы.Юферову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20211127/prokuratura-1761018882.html
https://ria.ru/20210805/sud-1744445537.html
https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html
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общество, москва, совет по правам человека при президенте рф (спч), великая отечественная война (1941-1945), валерий фадеев, россия
16:05 28.12.2021
 
Глава СПЧ осудил приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны

Глава СПЧ Фадеев назвал приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана, излишне суровым

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает излишне суровым приговор 19-летнему блогеру Матвею Юферову, осквернившему портрет ветерана.
Мосгорсуд ранее приговорил к 4 годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана в Измайлово. Также блогеру запретили размещать материалы в интернете сроком на 5 лет.
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"В судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием. Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность - за убийство могут дать пять лет, и за то, что помочился не туда - четыре года", - сказал Фадеев журналистам, комментируя дело 19-летнего Матвея Юферова.
Как сообщала прокуратура Москвы, ночью 25 ноября обвиняемый, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои действия он снял на телефон, после чего разместил в соцсети.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, 19-летний Юферов помочился на портрет.
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Молодой человек обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ - "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет". Максимальное наказание по статье - пять лет лишения свободы.
Юферову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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ОбществоМоскваСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Великая Отечественная война (1941-1945)Валерий ФадеевРоссия
 
 
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