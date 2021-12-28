https://ria.ru/20211228/prigovor-1765855635.html

Глава СПЧ осудил приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны

Глава СПЧ осудил приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны - РИА Новости, 28.12.2021

Глава СПЧ осудил приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана войны

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает излишне суровым приговор 19-летнему блогеру... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:05

2021-12-28T16:05

2021-12-28T16:05

общество

москва

совет по правам человека при президенте рф (спч)

великая отечественная война (1941-1945)

валерий фадеев

россия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает излишне суровым приговор 19-летнему блогеру Матвею Юферову, осквернившему портрет ветерана.Мосгорсуд ранее приговорил к 4 годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана в Измайлово. Также блогеру запретили размещать материалы в интернете сроком на 5 лет."В судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием. Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор. И у нас сейчас есть такая разбалансированность - за убийство могут дать пять лет, и за то, что помочился не туда - четыре года", - сказал Фадеев журналистам, комментируя дело 19-летнего Матвея Юферова.Как сообщала прокуратура Москвы, ночью 25 ноября обвиняемый, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои действия он снял на телефон, после чего разместил в соцсети.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, 19-летний Юферов помочился на портрет.Молодой человек обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ - "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет". Максимальное наказание по статье - пять лет лишения свободы.Юферову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20211127/prokuratura-1761018882.html

https://ria.ru/20210805/sud-1744445537.html

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

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общество, москва, совет по правам человека при президенте рф (спч), великая отечественная война (1941-1945), валерий фадеев, россия