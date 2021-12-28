https://ria.ru/20211228/priamure-1765773635.html

Глава Приамурья наградил одаренных детей

Глава Приамурья наградил одаренных детей - РИА Новости, 28.12.2021

Глава Приамурья наградил одаренных детей

Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил детей, получивших стипендии за успехи в сфере искусства, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:33

2021-12-28T10:33

2021-12-28T10:33

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216337_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_3a2a4746b92c91e5c7632122548a19aa.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил детей, получивших стипендии за успехи в сфере искусства, сообщает правительство региона.Орлов отметил, что в области уже более двадцати лет накануне Нового года поздравляют стипендиатов – лауреатов фестивалей и конкурсов, а также их наставников."Более двухсот ребят за это время были отмечены губернаторскими стипендиями. Многие неоднократно представляли Амурскую область на престижных конкурсах не только в России, но и за ее пределами. И сегодня собрались те, кто достиг успехов в различных видах искусств в этом году. Надеюсь, что высокая оценка вашего труда и вашего творчества будет стимулом для дальнейшего профессионального развития. И мы увидим ваши новые картины, танцевальные номера и музыкальные композиции", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.В этом году стипендии и дипломы стипендиатов вручили десяти ученикам детских школ искусств и участникам творческих коллективов из Благовещенска, Зеи, Тынды, Прогресса, Благовещенского и Тындинского районов. Также 12 преподавателей и концертмейстеров, подготовивших стипендиатов, получили благодарственные письма губернатора.Ежегодные стипендии губернатора для одаренных детей учреждены с 2000 год. Талантливые дети неоднократно представляли Амурскую область на престижных конкурсах и фестивалях в России и за ее пределами.

https://ria.ru/20211224/agrarii-1765333379.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, василий орлов (губернатор), россия