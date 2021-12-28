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Глава Приамурья наградил одаренных детей
Глава Приамурья наградил одаренных детей - РИА Новости, 28.12.2021
Глава Приамурья наградил одаренных детей
Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил детей, получивших стипендии за успехи в сфере искусства, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:33
2021-12-28T10:33
2021-12-28T10:33
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил детей, получивших стипендии за успехи в сфере искусства, сообщает правительство региона.Орлов отметил, что в области уже более двадцати лет накануне Нового года поздравляют стипендиатов – лауреатов фестивалей и конкурсов, а также их наставников."Более двухсот ребят за это время были отмечены губернаторскими стипендиями. Многие неоднократно представляли Амурскую область на престижных конкурсах не только в России, но и за ее пределами. И сегодня собрались те, кто достиг успехов в различных видах искусств в этом году. Надеюсь, что высокая оценка вашего труда и вашего творчества будет стимулом для дальнейшего профессионального развития. И мы увидим ваши новые картины, танцевальные номера и музыкальные композиции", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.В этом году стипендии и дипломы стипендиатов вручили десяти ученикам детских школ искусств и участникам творческих коллективов из Благовещенска, Зеи, Тынды, Прогресса, Благовещенского и Тындинского районов. Также 12 преподавателей и концертмейстеров, подготовивших стипендиатов, получили благодарственные письма губернатора.Ежегодные стипендии губернатора для одаренных детей учреждены с 2000 год. Талантливые дети неоднократно представляли Амурскую область на престижных конкурсах и фестивалях в России и за ее пределами.
https://ria.ru/20211224/agrarii-1765333379.html
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амурская область, василий орлов (губернатор), россия
Глава Приамурья наградил одаренных детей
Глава Приамурья Орлов наградил одаренных детей, получивших стипендии за успехи в искусстве