Константин Хабенский и Юра Борисов вошли в шорт-лист премии "Золотой орел"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России огласила шорт-лист номинантов на премию "Золотой орел", в который вошли фильмы "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", а также актеры Юра Борисов, Филипп Янковский и Константин Хабенский, сообщили в пресс-службе премии.В номинации "Лучший фильм" представлены картины "Капитан Волконогов бежал", "Огонь", "Серебряные коньки", "Уроки фарси", а также "Иван Денисович". В число лучших телевизионных сериалов, а также лучших сериалов интернет-платформ вошли, в частности, "Грозный", "Обитель", "Вертинский", "Седьмая симфония", "Вампиры средней полосы".Среди лучших неигровых фильмов представлены "Байкал. Удивительные приключения Юмы", "Бондарчук. Battle", "Кто тебя победил никто", в список лучших короткометражных фильмов попали "Аптека счастья", "Друг" и "И привет".Лучшие анимационные фильмы представлены картинами "Аляска", "Конь Юлий и большие скачки", "Кощей. Начало".За приз в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться, в частности, Глеб Панфилов, Михаил Локшин, в номинации "Лучший сценарий" - Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Роман Кантор.В номинациях "Лучшая женская роль в кино" и "Лучшая женская роль на телевидении" представлены Ирина Старшенбаум, Анна Михалкова, Александра Урсуляк. В номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая мужская роль на телевидении" представлены, в частности, актеры Юра Борисов, Филипп Янковский, Андрей Филимонов и Константин Хабенский. В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" – Ирина Горбачева, Тимофей Трибунцев и Алексей Гуськов.Церемония вручения премий "Золотой орел" состоится 28 января 2022 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм".На соискание премии за 2021 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 декабря 2020-го по 30 ноября 2021 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России огласила шорт-лист номинантов на премию "Золотой орел", в который вошли фильмы "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", а также актеры Юра Борисов, Филипп Янковский и Константин Хабенский, сообщили в пресс-службе премии.
В номинации "Лучший фильм" представлены картины "Капитан Волконогов бежал", "Огонь", "Серебряные коньки", "Уроки фарси", а также "Иван Денисович".
В число лучших телевизионных сериалов, а также лучших сериалов интернет-платформ вошли, в частности, "Грозный", "Обитель", "Вертинский", "Седьмая симфония", "Вампиры средней полосы".
Среди лучших неигровых фильмов представлены "Байкал. Удивительные приключения Юмы", "Бондарчук. Battle", "Кто тебя победил никто", в список лучших короткометражных фильмов попали "Аптека счастья", "Друг" и "И привет".
Лучшие анимационные фильмы представлены картинами "Аляска", "Конь Юлий и большие скачки", "Кощей. Начало".
За приз в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться, в частности, Глеб Панфилов, Михаил Локшин, в номинации "Лучший сценарий" - Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Роман Кантор.
В номинациях "Лучшая женская роль в кино" и "Лучшая женская роль на телевидении" представлены Ирина Старшенбаум, Анна Михалкова, Александра Урсуляк. В номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая мужская роль на телевидении" представлены, в частности, актеры Юра Борисов, Филипп Янковский, Андрей Филимонов и Константин Хабенский.
В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" – Ирина Горбачева, Тимофей Трибунцев и Алексей Гуськов.
Церемония вручения премий "Золотой орел" состоится 28 января 2022 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм".
На соискание премии за 2021 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 декабря 2020-го по 30 ноября 2021 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
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