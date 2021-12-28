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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211228/premiya-1765842185.html
Константин Хабенский и Юра Борисов вошли в шорт-лист премии "Золотой орел"
Константин Хабенский и Юра Борисов вошли в шорт-лист премии "Золотой орел" - РИА Новости, 28.12.2021
Константин Хабенский и Юра Борисов вошли в шорт-лист премии "Золотой орел"
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России огласила шорт-лист номинантов на премию "Золотой орел", в который вошли фильмы "Иван... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:52
2021-12-28T15:52
культура
мосфильм
константин хабенский
алексей гуськов
золотой орел (премия)
анна михалкова
новости культуры
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России огласила шорт-лист номинантов на премию "Золотой орел", в который вошли фильмы "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", а также актеры Юра Борисов, Филипп Янковский и Константин Хабенский, сообщили в пресс-службе премии.В номинации "Лучший фильм" представлены картины "Капитан Волконогов бежал", "Огонь", "Серебряные коньки", "Уроки фарси", а также "Иван Денисович". В число лучших телевизионных сериалов, а также лучших сериалов интернет-платформ вошли, в частности, "Грозный", "Обитель", "Вертинский", "Седьмая симфония", "Вампиры средней полосы".Среди лучших неигровых фильмов представлены "Байкал. Удивительные приключения Юмы", "Бондарчук. Battle", "Кто тебя победил никто", в список лучших короткометражных фильмов попали "Аптека счастья", "Друг" и "И привет".Лучшие анимационные фильмы представлены картинами "Аляска", "Конь Юлий и большие скачки", "Кощей. Начало".За приз в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться, в частности, Глеб Панфилов, Михаил Локшин, в номинации "Лучший сценарий" - Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Роман Кантор.В номинациях "Лучшая женская роль в кино" и "Лучшая женская роль на телевидении" представлены Ирина Старшенбаум, Анна Михалкова, Александра Урсуляк. В номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая мужская роль на телевидении" представлены, в частности, актеры Юра Борисов, Филипп Янковский, Андрей Филимонов и Константин Хабенский. В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" – Ирина Горбачева, Тимофей Трибунцев и Алексей Гуськов.Церемония вручения премий "Золотой орел" состоится 28 января 2022 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм".На соискание премии за 2021 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 декабря 2020-го по 30 ноября 2021 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
https://ria.ru/20210611/kino-1736501150.html
https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html
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мосфильм, константин хабенский, алексей гуськов, золотой орел (премия), анна михалкова, новости культуры
15:52 28.12.2021
 
Константин Хабенский и Юра Борисов вошли в шорт-лист премии "Золотой орел"

Премия "Золотой орел" объявила шорт-лист

© Central PartnershipКадр из трейлера фильма "Чемпион мира"
Кадр из трейлера фильма Чемпион мира
© Central Partnership
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России огласила шорт-лист номинантов на премию "Золотой орел", в который вошли фильмы "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", а также актеры Юра Борисов, Филипп Янковский и Константин Хабенский, сообщили в пресс-службе премии.
В номинации "Лучший фильм" представлены картины "Капитан Волконогов бежал", "Огонь", "Серебряные коньки", "Уроки фарси", а также "Иван Денисович".
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
1 из 5
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© Студия Тритэ (2020)Кадр из фильма "Огонь"
Кадр из фильма Огонь
2 из 5
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
3 из 5
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© Hype Film (2020)Кадр из фильма "Уроки фарси"
Кадр из фильма Уроки фарси
4 из 5
Кадр из фильма "Уроки фарси"
© Hype Film (2020)
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Иван Денисович"
Кадр из фильма Иван Денисович
5 из 5
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 5
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 5
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
3 из 5
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
4 из 5
Кадр из фильма "Уроки фарси"
© Hype Film (2020)
5 из 5
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
В число лучших телевизионных сериалов, а также лучших сериалов интернет-платформ вошли, в частности, "Грозный", "Обитель", "Вертинский", "Седьмая симфония", "Вампиры средней полосы".
Среди лучших неигровых фильмов представлены "Байкал. Удивительные приключения Юмы", "Бондарчук. Battle", "Кто тебя победил никто", в список лучших короткометражных фильмов попали "Аптека счастья", "Друг" и "И привет".
Кадр из фильма Байкал. Удивительные приключения Юмы
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Лучшие анимационные фильмы представлены картинами "Аляска", "Конь Юлий и большие скачки", "Кощей. Начало".
За приз в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться, в частности, Глеб Панфилов, Михаил Локшин, в номинации "Лучший сценарий" - Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Роман Кантор.
В номинациях "Лучшая женская роль в кино" и "Лучшая женская роль на телевидении" представлены Ирина Старшенбаум, Анна Михалкова, Александра Урсуляк. В номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая мужская роль на телевидении" представлены, в частности, актеры Юра Борисов, Филипп Янковский, Андрей Филимонов и Константин Хабенский.
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В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" – Ирина Горбачева, Тимофей Трибунцев и Алексей Гуськов.
Церемония вручения премий "Золотой орел" состоится 28 января 2022 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм".
На соискание премии за 2021 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 декабря 2020-го по 30 ноября 2021 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.
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