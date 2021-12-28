https://ria.ru/20211228/premiya-1765842185.html

Константин Хабенский и Юра Борисов вошли в шорт-лист премии "Золотой орел"

Константин Хабенский и Юра Борисов вошли в шорт-лист премии "Золотой орел" - РИА Новости, 28.12.2021

Константин Хабенский и Юра Борисов вошли в шорт-лист премии "Золотой орел"

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России огласила шорт-лист номинантов на премию "Золотой орел", в который вошли фильмы "Иван... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:52

2021-12-28T15:52

2021-12-28T15:52

культура

мосфильм

константин хабенский

алексей гуськов

золотой орел (премия)

анна михалкова

новости культуры

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России огласила шорт-лист номинантов на премию "Золотой орел", в который вошли фильмы "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", а также актеры Юра Борисов, Филипп Янковский и Константин Хабенский, сообщили в пресс-службе премии.В номинации "Лучший фильм" представлены картины "Капитан Волконогов бежал", "Огонь", "Серебряные коньки", "Уроки фарси", а также "Иван Денисович". В число лучших телевизионных сериалов, а также лучших сериалов интернет-платформ вошли, в частности, "Грозный", "Обитель", "Вертинский", "Седьмая симфония", "Вампиры средней полосы".Среди лучших неигровых фильмов представлены "Байкал. Удивительные приключения Юмы", "Бондарчук. Battle", "Кто тебя победил никто", в список лучших короткометражных фильмов попали "Аптека счастья", "Друг" и "И привет".Лучшие анимационные фильмы представлены картинами "Аляска", "Конь Юлий и большие скачки", "Кощей. Начало".За приз в номинации "Лучшая режиссерская работа" будут бороться, в частности, Глеб Панфилов, Михаил Локшин, в номинации "Лучший сценарий" - Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Роман Кантор.В номинациях "Лучшая женская роль в кино" и "Лучшая женская роль на телевидении" представлены Ирина Старшенбаум, Анна Михалкова, Александра Урсуляк. В номинациях "Лучшая мужская роль в кино" и "Лучшая мужская роль на телевидении" представлены, в частности, актеры Юра Борисов, Филипп Янковский, Андрей Филимонов и Константин Хабенский. В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" – Ирина Горбачева, Тимофей Трибунцев и Алексей Гуськов.Церемония вручения премий "Золотой орел" состоится 28 января 2022 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм".На соискание премии за 2021 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 декабря 2020-го по 30 ноября 2021 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.

https://ria.ru/20210611/kino-1736501150.html

https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html

https://ria.ru/20211222/short-list-1764828318.html

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мосфильм, константин хабенский, алексей гуськов, золотой орел (премия), анна михалкова, новости культуры