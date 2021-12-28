https://ria.ru/20211228/peregovory-1765915543.html

Кулеба назвал лучшую черту Путина

Кулеба назвал черту Путина, полезную в переговорах - РИА Новости, 28.12.2021

Кулеба назвал лучшую черту Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что хотел бы видеть президента Владимира Путина на саммите в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, ФРГ),... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T21:59

2021-12-28T21:59

2021-12-28T23:22

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что хотел бы видеть президента Владимира Путина на саммите в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, ФРГ), так как российский лидер не выходит из-за стола переговоров без договоренности."Нам, в принципе, не важно, какое количество участников будет, нам главное — чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит", — ответил Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина" на вопрос, возможно ли в обозримом будущем проведение встречи в "нормандском формате".Министр также отметил, что речи об изменении "нормандского формата" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе сейчас не идет.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования внутриукраинского конфликта. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отмечала, что речи о присоединении США к "нормандскому формату" не идет, но Вашингтон будет его поддерживать.

https://ria.ru/20211228/markarova-1765908545.html

https://ria.ru/20211228/unizhenie-1765885279.html

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в мире, украина, владимир путин, мид украины, дмитрий кулеба, россия